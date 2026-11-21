El mundo de la alta joyería despide a uno de sus grandes referentes. Paolo Bulgari, nieto del fundador de la histórica casa italiana y una de las figuras fundamentales en la evolución de la firma, ha fallecido en Roma a los 89 años. Su muerte supone la despedida de un hombre que dedicó buena parte de su vida a entender las piedras preciosas, explorar sus posibilidades y construir una identidad estética que terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad de Bulgari. Su historia también guarda un vínculo especial con España a través de su mujer, la madrileña Maite Carpio, con quien formó una familia y compartió buena parte de su vida.

La noticia ha sido comunicada por su familia, que ha querido recordar tanto su dimensión humana como su aportación al mundo empresarial y creativo. «Se va el mayor joyero de nuestro tiempo», recoge el mensaje difundido tras su fallecimiento, unas palabras con las que sus allegados han querido rendir homenaje a una trayectoria estrechamente ligada a la historia de la joyería italiana. El último adiós tendrá lugar este lunes 23 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en Roma.

Nacido el 8 de octubre de 1937, Paolo Bulgari pertenecía a la tercera generación de una familia que había conseguido transformar un pequeño negocio artesanal en una referencia internacional del lujo. Su abuelo, Sotirio Bulgari, llegó a Italia desde Grecia y abrió en Roma, en 1884, un establecimiento especializado en platería que acabaría sentando las bases de una de las casas de joyería más reconocidas del mundo. Lo que comenzó como un proyecto familiar fue creciendo con el paso de los años, manteniendo siempre una relación muy estrecha con la tradición artesanal y el gusto por los materiales excepcionales.

Paolo creció rodeado de ese universo y comenzó a trabajar junto a su padre, Giorgio, en 1960. En 1984 fue elegido presidente del consejo de administración del grupo, una responsabilidad desde la que continuó vinculado a la evolución de la compañía.

El legado creativo de Paolo Bulgari

Hablar de Bulgari es hablar de una estética que no pasa desapercibida. Frente a la sobriedad de otras grandes casas de joyería, la firma italiana hizo de la fuerza del color y de las combinaciones atrevidas una de sus grandes señas de identidad. El oro amarillo, las piedras preciosas de tonalidades intensas y las superficies trabajadas con diferentes volúmenes ayudaron a construir una imagen reconocible a primera vista. Paolo Bulgari fue una de las figuras que impulsaron esa personalidad creativa, especialmente por su profundo conocimiento de las gemas.

Las referencias a la cultura griega y romana, los motivos arquitectónicos y la recuperación de elementos históricos convivieron con diseños de vocación contemporánea. Esa mezcla de tradición y modernidad permitió que Bulgari desarrollara un estilo propio, capaz de conectar con distintas generaciones y conquistar a algunas de las mujeres más conocidas del panorama internacional. Además, entre sus admiradoras más célebres estuvo Elizabeth Taylor, cuyo vínculo con la firma contribuyó a consolidar su imagen como símbolo de glamour y sofisticación.

La evolución de la compañía no dependió de una sola persona. Paolo compartió responsabilidades con otros miembros de su familia, entre ellos sus hermanos Gianni y Nicola, mientras que la gestión ejecutiva tuvo un papel decisivo en la expansión internacional de la marca. Durante aquella etapa, Bulgari fue ampliando su presencia en mercados estratégicos y consolidó su posición más allá de la alta joyería, adentrándose también en ámbitos como la relojería, los accesorios y la perfumería. Una transformación que terminó situando el apellido familiar entre los grandes nombres del lujo internacional.

Su vínculo con España y su vida familiar junto a Maite Carpio

Más allá de su faceta empresarial, Paolo Bulgari mantuvo una estrecha relación con España gracias a Maite Carpio, su segunda mujer. La madrileña, vinculada al mundo de la comunicación y la creación audiovisual, desarrolló su trayectoria profesional entre el periodismo, la televisión y el cine. Antes de establecerse en Italia, trabajó en medios españoles y, posteriormente, orientó parte de su carrera hacia la producción y dirección de documentales. Juntos tuvieron dos hijas, Carlotta y Marina.

En los últimos años, el joyero también había dedicado parte de sus esfuerzos a iniciativas sociales y educativas. En 2019 impulsó la Fundación Paolo Bulgari, un proyecto centrado en combatir la pobreza educativa y apoyar la formación de jóvenes en algunos de los barrios más desfavorecidos de Roma. Una de sus acciones más destacadas fue la recuperación de Largo Mengaroni, en el barrio de Tor Bella Monaca, una iniciativa desarrollada junto a centros educativos, asociaciones y autoridades locales.