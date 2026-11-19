Arturo Pérez-Reverte atraviesa un momento muy complicado y nosotros sabemos el motivo. Acaba de comunicar una triste noticia a través de sus redes sociales: Sherlock, el perro que ha compartido con él casi 16 años de vida, ha llegado al final de su camino. Una despedida especialmente dolorosa para el académico, que ha querido rendir homenaje a su fiel compañero recuperando unas palabras que escribió sobre él hace más de una década.

El anuncio ha estado acompañado de una fotografía del animal y de un mensaje que refleja el profundo vínculo que existía entre ambos. «Hoy es mi último día con Sherlock, después de casi dieciséis años juntos. Dentro de unas horas, el mundo será un lugar un poco menos leal, menos divertido y menos noble», ha escrito.

La publicación no ha tardado en despertar numerosas muestras de cariño. Y es que Pérez-Reverte nunca ha ocultado su especial relación con los perros ni la importancia que tienen estos animales en su vida. En esta ocasión, además de comunicar la pérdida, ha querido recuperar un texto antiguo en el que explicaba cómo llegó Sherlock a su hogar y qué encontró en aquel pequeño teckel que terminó convirtiéndose en uno de sus compañeros más queridos.

La historia de Sherlock

Arturo Pérez-Reverte ha explicado la historia de Sherlock y asegura que no llegó a él de manera casual. Cuando conoció a los cachorros, hubo algo en la mirada de aquel pequeño que llamó inmediatamente su atención. Era el más sereno de sus hermanos y transmitía una tranquilidad que encajaba con lo que buscaba.

El periodista explicaba que se fijó en sus ojos oscuros y en aquella expresión que parecía transmitir cierta distancia. No quería escoger únicamente al perro que más le gustase, sino encontrar uno con el que pudiera establecer una relación mutua. Para él, la conexión entre ambos tenía que funcionar en las dos direcciones.

Con el paso del tiempo, aquella primera impresión terminó convirtiéndose en una convivencia que se prolongó durante casi 16 años. Sherlock fue creciendo en casa y adaptándose a las costumbres de la familia, mientras sus dueños aprendían a conocer sus reacciones, sus preferencias y también sus pequeñas particularidades.

El escritor lo describía como un animal con una personalidad especialmente interesante. En uno de los fragmentos recuperados para esta despedida, llegaba a definirlo como «un tipo interesante», destacando su carácter reservado y su capacidad para comunicarse sin necesidad de grandes muestras de afecto.

Un perro con mucha personalidad

Pese a que Sherlock había encontrado su lugar dentro del hogar, Pérez-Reverte siempre tuvo claro que su compañero conservaba una naturaleza muy distinta a la de un perro acostumbrado únicamente a la vida doméstica. El teckel tenía un marcado instinto cazador y, según explicaba el escritor, parecía llevar dentro una inclinación permanente hacia las aventuras en el campo.

Esa característica era una de las cuestiones que más llamaban la atención del periodista. Aunque Sherlock se comportaba de manera cariñosa con los integrantes de la familia y disfrutaba de su compañía, también parecía conservar cierta nostalgia de aquello para lo que había nacido.

Pérez-Reverte utilizaba comparaciones muy gráficas para explicar esa contradicción. Lo imaginaba como alguien apartado de su verdadero entorno, con una parte de sí mismo que seguía perteneciendo a otro lugar. Era un animal capaz de disfrutar de la tranquilidad del hogar, pero que parecía guardar dentro el recuerdo de su espíritu aventurero.

El escritor también contaba algunas de las escenas más habituales de su convivencia. Sherlock podía pasar largos ratos acurrucado a su lado en el sofá mientras él veía televisión, sin protestar ni reclamar demasiada atención. Incluso mencionaba la serie ‘Mad Men’ al describir aquellas tardes compartidas, en las que el perro descansaba tranquilamente junto a él.

Una despedida muy dolorosa

La pérdida de Sherlock supone para Arturo Pérez-Reverte el final de una etapa personal que ha durado casi dieciséis años. Durante todo ese tiempo, el animal ha estado presente en su rutina, en los momentos de descanso y en la intimidad de su hogar. Su ausencia dejará un vacío difícil de llenar, especialmente por la continuidad de una convivencia que había terminado formando parte de su propia historia.

La frase elegida por el escritor para comunicar la noticia resume el cariño y la admiración que sentía por su perro. Al afirmar que el mundo será menos leal, divertido y noble, ha querido destacar precisamente aquellas cualidades que encontraba en Sherlock y que hicieron de él un compañero tan especial.

No ha necesitado grandes discursos para expresar lo que significa esta despedida. Le ha bastado con recuperar sus propias palabras y compartir una última imagen del animal para mostrar hasta qué punto había llegado a formar parte de su vida.

Ahora, el recuerdo de Sherlock permanecerá ligado a todos esos años de convivencia y a las pequeñas escenas que el periodista describió con tanto afecto. Una historia de casi dieciséis años que termina con una despedida tan triste como sincera, y que vuelve a poner de manifiesto el lugar que pueden llegar a ocupar los animales en nuestras familias.