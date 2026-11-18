Una autoconstructora de la provincia de Ourense busca voluntarios para levantar con ella una casa ecológica de paja y madera de 80 metros cuadrados. A cambio de cinco horas de trabajo al día, ofrece sitio para alojarse en su finca, desayuno, almuerzo y comida. La oferta está publicada en Worldpackers, la plataforma que cambia trabajo por alojamiento.

La anfitriona se presenta como Beatriz. La obra está en una finca grande con una charca, rodeada de robles, castaños y abedules, en el interior de Galicia.

Una casa de balas de paja

El proyecto es una construcción ecológica con balas de paja y madera. Según la ficha, los voluntarios levantarán un apero: una pequeña construcción auxiliar con esas balas y madera.

Después, ese apero se revoca con barro. Es decir, sus paredes de paja se cubren con una capa de tierra.

La foto principal de la oferta muestra a dos hombres ajustando los tablones de madera de una cimentación sobre un lecho de grava. Uno de ellos lleva guantes y un mazo.

En la ficha, las tareas figuran como construcción y reparación, y jardinería. Entre los requisitos no aparece experiencia previa en obra.

Cinco horas, solo por la mañana

El horario es de mañana, de 8:00 a 14:00, con un descanso a media mañana para almorzar. La anfitriona explica que la idea es escapar de las horas de más calor.

Las tardes y los fines de semana quedan libres. La ficha suma dos días libres por semana.

Quien se apunte debe quedarse al menos dos semanas y como mucho 12. El calendario de la oferta marca plazas de noviembre a abril.

Con cinco días de trabajo, salen unas 25 horas semanales. En las Azores, un hostel de Fajã Grande pedía más: daba tres comidas diarias a cambio de 30 horas semanales.

Tres comidas, pero no la cena

La anfitriona da desayuno, almuerzo y comida cada día. El menú es ovolactovegetariano, con adaptación vegana si el voluntario lo pide. La cena corre por cuenta de cada uno, aunque se puede usar la cocina equipada de la casa.

Entre las ventajas aparecen también la lavandería gratis, bicicletas, eventos gratis y un espacio de trabajo propio. La anfitriona recoge al voluntario a su llegada y lo lleva hasta la finca.

No todas las ofertas dan de comer. Un castillo de Escocia ofrecía cama, cocina y bicicletas a cambio de 25 horas semanales, pero sin comidas.

Otras sí: una granja con ovejas y manzanos en Kvam daba tres comidas diarias a cambio de 28 horas semanales en Noruega. La oferta gallega pide algo menos de tiempo.

Tienda de campaña o cama

La lista de ventajas marca habitación privada y camping, pero el programa detallado de la oferta matiza el alojamiento.

La finca está cerrada y tiene sitio para furgonetas y tiendas de campaña. La cama no está garantizada: hay posibilidad según las fechas, y también alguna tienda ya equipada, compartida si hay mucha gente.

Si no queda plaza, cada voluntario debe llevar su propia tienda y el equipo para instalarse por su cuenta. La anfitriona pide preguntarle antes si queda cama libre.

En la casa vive también un perro de raza grande de siete meses. La anfitriona lo presenta como parte de su núcleo familiar.

Casco, guantes y botas

La anfitriona avisa de que en la obra hay pocos equipos de protección individual. Por eso pide que cada uno lleve guantes, gafas y casco si los tiene.

También recomienda calzado de seguridad con puntera metálica o, si no, botas de monte. No se puede fumar en todo el recinto de la obra.

Tampoco se permite el alcohol ni otras sustancias durante el horario de trabajo, ni llegar con resaca. Saltarse cualquiera de las normas es causa de expulsión.

Los voluntarios deben ayudar además a limpiar los espacios comunes y participar en los turnos de cocina.

Requisitos y gastos

La oferta pide español o francés de nivel intermedio y ser mayor de 18 años. Admite voluntarios solos, parejas y dúos.

No incluye vuelos, seguro de viaje, transporte interno ni visado.

La ficha tiene una sola reseña, de un voluntario español, con una nota media de 4 sobre 5. Da un 5 a las horas y tareas, y a lo aprendido.

La nota más baja, un 3, es para la casa de campo. La anfitriona y su equipo reciben un 4.

La información se ha publicado en la ficha de la oferta en Worldpackers, consultada el 18 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Worldpackers.