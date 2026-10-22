Están buscando voluntarios para vivir gratis en las Azores con 3 comidas diarias a cambio de reconstruir un hostel 30 horas semanales en uno de los pueblos más occidentales de Europa

Un hostel de Fajã Grande, en la isla de Flores, busca voluntarios para ayudar a reconstruirlo este invierno. La oferta, publicada en Worldpackers, permite vivir gratis en las Azores a cambio de 30 horas de trabajo a la semana. El anfitrión pone la cama, el desayuno, el almuerzo y la cena de cada día, y deja dos días libres por semana.

La ficha lleva un título en inglés poco habitual en estas plataformas, «Build shit & more at the edge of the world». La versión en español de la plataforma lo traduce de forma literal, palabrota incluida. El anuncio sitúa el hostel en medio del Atlántico, en lo que describe como «la ciudad más occidental de Europa».

Qué ofrece el hostel de Fajã Grande

El paquete es amplio para un voluntariado de este tipo. Además de las tres comidas diarias, el voluntario duerme en una habitación compartida con otros viajeros o en la habitación del equipo. Tiene internet de alta velocidad, cocina equipada y lavandería gratis.

La ficha también incluye bicicletas, tours, excursiones y entradas a eventos sin coste. El anfitrión recoge al voluntario cuando llega a la isla y lo lleva hasta el hostel.

La estancia mínima es de dos semanas. La ficha no fija un máximo, así que la duración se pacta con el anfitrión.

Las condiciones se parecen a las de la granja francesa de 300 años que busca voluntarios con 3 comidas diarias, aunque allí piden 25 horas. En Portugal hay otros anfitriones con ofertas parecidas, como una finca que busca voluntarios para cosechar aceitunas o una granja que pide cuidar 82 animales.

Quién está detrás del proyecto y qué tareas hay

El anuncio lo firma Andrea. Tres reseñas de antiguos voluntarios citan también a Jabez como parte del equipo que dirige el hostel. En las fotos de la ficha aparece una fachada rosa con el rótulo Pink House Hostel y un grupo de voluntarios con camisetas blancas delante de la puerta.

El trabajo gira en torno a la obra. El anfitrión busca gente con mano para el bricolaje o con algún oficio, porque el hostel está en plena reconstrucción. «Sea cual sea en lo que seas bueno», dice la ficha, hay sitio en el proyecto. Las tareas que marca son construcción y reparación, pintura y decoración, y artes como pintura, escultura o dibujo.

Las reseñas añaden otras labores. Paulina, una voluntaria alemana, cuenta que hizo turnos de recepción, limpieza y pintura. Según ella, el horario era «super flexible». Diego, un italiano que se estrenaba en la plataforma, dice que aprendió pequeñas técnicas de construcción y de reparación.

Una de las fotos muestra a un voluntario echando un cubo de arena en una hormigonera junto a un edificio rosa. Otra enseña a un joven empujando una carretilla entre tablones y herramientas.

Fajã Grande, el pueblo en el borde oeste de Europa

La frase de la ficha tiene base geográfica, aunque con matices. Fajã Grande no es una ciudad sino una pequeña parroquia rural de Flores. Según Visit Azores, la web oficial de turismo del archipiélago, se compone de tres lugares y el núcleo principal es el más poblado.

El pueblo ocupa una fajã, una franja de tierra llana en la costa oeste de Flores. Por un lado la cierra la Rocha da Fajã, un acantilado que supera los 600 metros en algunos puntos. Por el otro tiene una costa baja y muy recortada.

El punto más occidental del continente está un poco más allá. Visit Azores lo sitúa en el islote de Monchique, una roca frente a la costa de Flores que antes servía de referencia para calibrar los instrumentos de navegación. Fajã Grande es, por tanto, uno de los núcleos habitados más al oeste de Europa, y el hostel juega con esa idea en su anuncio.

Cerca del pueblo está el Poço do Bacalhau, una poza alimentada por una cascada de 90 metros donde se puede uno bañar. Las reseñas hablan de senderismo, cascadas y yoga con vistas en los días libres.

Lo que cuentan quienes ya han pasado por allí

La ficha tiene cinco reseñas, todas con la nota máxima. Llegan de voluntarios de Alemania, Italia, Holanda y Estados Unidos. Los cinco recomiendan la experiencia para conectar con la naturaleza y con la gente local.

Adriana, una estadounidense, pasó unas tres semanas en el hostel. Era su primer viaje sola fuera de su país y su primera vez con Worldpackers. Cuenta que las tareas cambiaban cada día y que tuvo tiempo de sobra para recorrer la isla. Wim, un voluntario holandés, describe a Andrea y Jabez como relajados y atentos.

Hay un dato que conviene tener en cuenta antes de escribir. Según la propia ficha, el anfitrión responde al 40 % de las conversaciones, aunque cuando contesta lo hace en menos de un día.

Cómo inscribirse y qué meses tienen plazas

Todo se gestiona dentro de Worldpackers. Primero toca hacerse miembro, rellenar el perfil y mandar la solicitud a Andrea. Si le encaja, te preaprueba, y a partir de ahí ya puedes comprar billetes y confirmar el viaje en la web.

Octubre y diciembre están cerrados en el calendario del anuncio. Para noviembre y para los meses de enero a marzo, la ficha pone que probablemente habrá hueco, sin garantizarlo.

Quien no sea miembro verificado se queda sin ver la información ampliada de Andrea y sus vídeos. Sí puede leer las condiciones y las reseñas, y mirar las 18 fotos que ha subido.

Requisitos, gastos y lo que no incluye

Piden inglés o portugués fluido y tener más de 20 años. Y un detalle que descarta a mucha gente: solo aceptan a personas que viajen solas, nada de parejas ni de amigos que vayan juntos.

Vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visado van aparte, y los paga el voluntario. También el plan de Worldpackers, que es de pago.

No hay sueldo. Se cambian horas de ayuda por techo y comida, y es Andrea quien decide fechas, tareas y condiciones, que pueden cambiar de un mes a otro, así que merece la pena repasar la ficha justo antes de pedir plaza.

Crédito de la imagen: Worldpackers (fotos de la ficha del anfitrión).