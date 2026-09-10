Portugal busca voluntarios para vivir gratis en una granja a cambio de cuidar 82 animales solo 24 horas a la semana: incluyen alimentos para que prepares tu propia comida

Muchas personas, cansadas de la rutina, renuncian a sus trabajos y costumbres para «tirarse a la piscina» y vivir algo distinto en granjas o pueblos remotos. Y Portugal no es la excepción a este fenómeno. Ahora, un proyecto situado en una zona rural del país luso busca gente dispuesta a cambiar su día a día por el contacto con animales rescatados, sin gastar un euro en techo.

La propuesta ha corrido como la pólvora en foros de viajeros y perfiles de voluntariado internacional, sobre todo porque promete algo que muchos programas similares no ofrecen: menos horas de trabajo y más tiempo para explorar la zona. Eso sí, conviene conocer los requisitos exactos y qué se espera realmente de cada persona que se anime a participar.

¿Dónde queda el santuario portugués que busca voluntarios para vivir gratis en una granja?

La respuesta a este llamativo anuncio está en el corazón del Parque Natural de Serra da Estrela, en pleno centro de Portugal y cerca de la frontera con Extremadura.

Allí, una mujer llamada Annie fundó hace años un santuario sin ánimo de lucro que recurre de forma habitual a voluntarios para vivir gratis en una granja, gente dispuesta a cambiar su rutina por el cuidado directo de los animales sin pagar ni un euro de alojamiento.

Entre tanto, el refugio da cobijo a un total de 86 animales rescatados, repartidos entre distintas especies que conviven en el mismo terreno. La lista, según los datos publicados por el propio proyecto, incluye lo siguiente:

25 perros.

25 gatos.

11 cerdos.

15 gallinas.

Cuatro ovejas.

Cuatro caballos.

Dos burros.

Cabe remarcar que cada uno de estos animales llegó al santuario tras ser abandonado, maltratado o rescatado de situaciones de riesgo, y su cuidado diario (alimentación, limpieza de los recintos, revisión de vallas y atención veterinaria básica) es justamente la tarea que se reparte entre el equipo de voluntarios que pasa por la propiedad a lo largo del año.

Solo 24 horas semanales: tiempo de sobra para recorrer la Serra da Estrela

A diferencia de otros programas de voluntariado que exigen jornadas de entre 35 y 40 horas semanales, este santuario portugués solo pide 24 horas de trabajo repartidas a lo largo de la semana.

El resto del tiempo queda libre para el propio voluntario, algo que muchos destacan como el gran atractivo frente a otras propuestas similares en Europa.

Cabe destacar que esas horas libres dan mucho juego en una zona como la Serra da Estrela, la cadena montañosa más alta de Portugal continental.

En este sentido, hay margen de sobra para hacer senderismo, salir en bicicleta por los caminos de montaña o acercarse a pueblos cercanos como Gouveia y Guarda, con su casco histórico y sus vistas sobre el valle.

Como se puede apreciar, esto no tiene nada que ver con la sensación de estar atrapado en una jornada interminable a cambio de techo y comida.

Alojamiento gratis y comida vegetal: así es la vida en esta granja portuguesa

Cada voluntario cuenta con una habitación privada dentro de una casa situada a cinco minutos andando del santuario, aunque el camino entre ambos puntos incluye una cuesta de 800 metros que conviene tener en cuenta antes de apuntarse.

A su vez, la vivienda dispone de electricidad, duchas con agua caliente y conexión WiFi, así que tampoco hay que renunciar del todo a las comodidades básicas.

En cuanto a la comida, el santuario proporciona alimentos de origen vegetal para que cada persona prepare sus propias comidas, en línea con la filosofía del proyecto: dentro de las instalaciones no se permite ningún producto de origen animal, y tampoco alcohol ni drogas.

Lo que no cubre el programa son los vuelos hasta Portugal, el transporte hasta la propiedad ni los gastos personales del voluntario durante su estancia.

Requisitos e inscripción para este voluntariado en Portugal

No hace falta experiencia previa con animales, pero sí un nivel de inglés fluido o casi fluido, ya que es el idioma que se usa para dar instrucciones de seguridad dentro del santuario. También se pide buena condición física (por las tareas de mantenimiento y esa cuesta diaria) y ropa adecuada para el trabajo al aire libre en una zona rural y de clima cambiante.

Entre las tareas más habituales figuran limpiar los recintos, reparar vallas, pintar, hacer pequeños arreglos de fontanería y carpintería, además de mantener el huerto de la propiedad. La estancia mínima exigida es de dos semanas, tiempo suficiente para adaptarse al ritmo de trabajo y a la vida en el campo.

Quienes quieran sumarse deben inscribirse a través de la plataforma Workaway, donde el santuario publica su disponibilidad y responde directamente a los interesados. El perfil registró actividad el pasado 20 de agosto de 2026, señal de que la búsqueda de manos extra sigue abierta en este momento.

Eso sí, conviene revisar antes los requisitos de visado: que la actividad no incluya salario no significa que pueda hacerse con cualquier permiso de entrada, sobre todo para quienes viajan desde fuera de la Unión Europea.

Y hay que aclarar que no es un caso aislado: cada vez más granjas y refugios de animales de toda Europa recurren a este tipo de intercambio para cubrir tareas que de otro modo no podrían costear, y Portugal se perfila como uno de los destinos con más oferta de este tipo de estancias.