Buscan voluntarios para vivir en uno de los destinos más bonitos del norte: hospedaje gratis y dos días libres a cambio de solo tres horas de trabajo

Una finca de Asturias busca voluntarios para pasar al menos dos semanas en la propiedad y ayudar con las tareas del campo. La convocatoria se ha publicado a través de Worldpackers y ofrece una habitación privada y almuerzo diario a los participantes.

La finca está en Morcín, a los pies del Monsacro y muy cerca de las cascadas del río Morcín. Los seleccionados tendrán que colaborar 15 horas por semana. Son tres horas diarias durante cinco días, mientras que los otros dos quedan libres. El intercambio está disponible para personas de entre 18 y 60 años. Se puede acudir solo, en pareja o con otro voluntario y no se exige un nivel alto de idiomas para solicitar una plaza.

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Buena parte de las tareas se realizarán al aire libre. La finca necesita ayuda para desbrozar y segar el terreno, quitar las malas hierbas del huerto y ocuparse de distintos trabajos de jardinería. En la lista también aparecen la siembra y la cosecha. A esto se añaden algunos trabajos para acondicionar la propiedad, entre ellos construir bancales para los cultivos y colaborar en una valla.

El cuidado de los animales forma parte también de la experiencia. Los participantes podrán ayudar con las mascotas de la propiedad y con otros trabajos que vayan surgiendo durante las dos semanas. La jornada prevista es corta. Worldpackers fija una colaboración de 15 horas semanales, repartidas en cinco días. De esta forma, cada jornada de voluntariado supone unas tres horas y quedan dos días completos sin tareas. La estancia comienza con un periodo de dos semanas, aunque los propietarios no descartan que pueda durar más. «En principio ofrecemos quince días, pero nos estamos planteando que, si la experiencia es positiva por ambas partes, podemos extenderla para un largo plazo», explican en el anuncio. La ubicación es otro de los puntos que destaca la convocatoria. Morcín se encuentra en un entorno montañoso y desde la zona se pueden contemplar la sierra del Aramo y el Angliru.

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Habitación privada y almuerzo a cambio de las tareas

Los voluntarios no tendrán que buscar alojamiento durante esas dos semanas. La finca proporciona una cama en una habitación privada, por lo que no será necesario compartir dormitorio con otros participantes. El almuerzo también corre a cargo de los anfitriones todos los días. Las demás comidas no aparecen incluidas, aunque los huéspedes tienen permiso para utilizar la cocina de la casa y preparar allí sus propios alimentos. La oferta incorpora excursiones y caminatas gratuitas. Al disponer de dos días libres cada semana, los participantes pueden emplearlos para conocer los alrededores o desplazarse a otros lugares de Asturias. Otro de los servicios incluidos son las clases de idiomas. La propietaria es profesora y habla español, catalán, inglés y francés. La casa dispone igualmente de un espacio para trabajar. Puede resultar útil para quienes viajen con el ordenador y necesiten conectarse durante su estancia, aunque desde Worldpackers se especifica que la velocidad de internet es básica.

Quién puede apuntarse a este voluntariado en Asturias

Para solicitar una plaza hay que tener entre 18 y 60 años. La convocatoria admite diferentes perfiles y no obliga a viajar con otra persona. Los viajeros solos pueden apuntarse, al igual que las parejas o dos amigos que quieran compartir la experiencia. En cuanto al idioma, se piden conocimientos básicos de español o inglés. No es necesario dominar ninguna de las dos lenguas a nivel avanzado. El tipo de tareas sí hace aconsejable estar dispuesto a trabajar en exteriores. Segar, retirar malas hierbas, atender el huerto, construir algunos elementos de la finca o cuidar animales son algunas de las labores previstas.

El anfitrión figura como verificado en Worldpackers. En el momento de publicarse la convocatoria cuenta con una puntuación de cinco estrellas, aunque esa nota procede únicamente de tres reseñas. Las fechas disponibles se extienden durante varios meses: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.

Qué tiene que pagar el voluntario durante la estancia

El intercambio no cubre todos los gastos del viaje. Cada participante deberá llegar hasta Asturias por sus propios medios y pagar el transporte que necesite. Los billetes de avión tampoco están incluidos para quienes viajen desde fuera de España. Lo mismo ocurre con el seguro de viaje y con los posibles trámites y gastos del visado.

La comida incluida se limita al almuerzo diario. Por tanto, habrá que contar también con el coste de los alimentos para preparar desayunos, cenas u otras comidas en la cocina disponible en la vivienda. Tampoco se ofrece un salario. Worldpackers funciona mediante intercambios entre viajeros y anfitriones: en este caso, las 15 horas de ayuda semanal se compensan con el alojamiento y los servicios que aparecen recogidos en la convocatoria.

Para quienes busquen pasar una temporada en el norte de España, la oferta permite instalarse durante al menos 15 días en una zona rural de Asturias sin pagar una habitación. La contrapartida son cinco jornadas semanales de tres horas dedicadas a echar una mano en la finca, con los otros dos días completamente libres.