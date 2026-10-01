La Generalitat lanza un Es Alert para advertir a los valencianos del «peligro extraordinario» de las lluvias

La Agencia Española de Meteorología (AEMET) ha elevado a nivel rojo el aviso por lluvias en Valencia y Castellón a partir de las 18:00 horas de este viernes. El aviso ha llegado a la población a través de un Es Alert que advierte del «peligro extraordinario» de la situación climatológica a causa de las lluvias y eleva el aviso a nivel rojo a partir de las 18:00 horas de este jueves.

El citado aviso no volverá a ser naranja, al menos, hasta las 02:00 horas del viernes. La comunicación, como se ha dicho, se ha efectuado a la población a través de un mensaje de Es Alert enviado en torno a las 10:00 horas de este jueves.

Por tanto, el aviso será naranja entre las 14:00 y las 18:00 horas de este jueves. Y, a partir de ahí, pasará a rojo. El nivel naranja contempla umbrales de 40 litros por metro cuadrado en una hora o de 100 en 12 horas. Y el rojo, de 90 litros en una hora. Y de 180 en 12 horas. Es decir, las cantidades de las que este viernes habló el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tal como publicó OKDIARIO.

Tal como este jueves ha avanzado OKDIARIO, las precipitaciones pueden alcanzar los 160 litros por metro cuadrado en dos horas, según se desprende de la reunión de coordinación mantenida la tarde de este pasado miércoles por el CECOPI. En concreto, y según ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, también este miércoles, la Comunidad Valenciana se encuentra pendiente del aviso naranja de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), que comenzará a las 14:00 horas de este jueves. Y que va a afectar a la provincia de Castellón, a la de Valencia y al litoral norte de Alicante.

Se trata de una «situación potencialmente muy adversa». En concreto, según ha explicado también el conseller: «Estamos hablando de 50 litros por metro cuadrado, aproximadamente en una hora, y 160 litros por metro cuadrado en 12 horas».

La característica fundamental es que estos 160 litros por metro cuadrado «se pueden producir incluso en dos horas». Y si las tormentas son estáticas, se podría estar hablando incluso de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y 200 litros por metro cuadrado en 24 horas.