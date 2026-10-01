Vota en nuestra encuesta: ¿Crees que el Balón de Oro debería ganarlo un español?

Se acerca la gala del Balón de Oro y las votaciones ya se han cerrado. Después de que los principales candidatos hicieran sus respectivas campañas, el ganador sin duda dará mucho que hablar acerca de las razones que impulsaron a los 100 periodistas que tuvieron el privilegio de elegir a su mejor futbolista del año. Por ello surge el siguiente debate: ¿Crees que el Balón de Oro debería ganarlo un español? ¡Vota en nuestra encuesta ya!

En la palestra es indudable pensar que puede ser un jugador español debido a la conquista del Mundial, como los casos de Lamine Yamal, Rodri, Fabián y compañía. Sin embargo, otros jugadores internacionales también cuajaron una buena temporada en cuanto a títulos o números individuales, como los casos de Harry Kane, Kylian Mbappé o Ousmane Dembélé.

La Copa del Mundo que cuajó la selección de Luis de la Fuente rozó la excelencia. Dominaron todo el campeonato y eso impulsó a varios de la Roja delante de millones de personas. Lamine Yamal también está avalado por la Liga y Supercopa que conquistó con el Barcelona; y Fabián por la Champions que conquistó con el PSG. Incluso Rodri, aunque no tuvo su mejor año en el Manchester City, fue MVP del Mundial.

Pero al otro lado de España también ha habido éxitos. Harry Kane conquistó la Bundesliga con el Bayern y fue Bota de Oro con 36 goles en 31 partidos. Dembélé volvió a conquistar la Champions siendo una pieza clave en el equipo de Luis Enrique. Por último, Mbappé fue máximo goleador de Liga, Champions y Mundial.

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