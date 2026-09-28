Fabián se moja con su futuro y reivindica su Balón de Oro: «Me gustaría terminar mi carrera en el Betis»

Fabián Ruiz, jugador de la selección española y candidato al Balón de Oro, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán para analizar el encuentro que enfrenta este martes a España y Croacia. El de Los Palacios, que no conoce la derrota en los 51 partidos que ha defendido al combinado nacional, tratará de mantener esta racha en su tierra.

Fabián comenzó comparando a esta selección española con la de 2010: «Contento por la estadística personal y colectiva. Ojalá podamos estar mucho tiempo más ganando. No me gusta comparar una Selección con otra. En 2010 eran jugadores únicos. Nosotros también estamos haciendo algo único».

Sobre el récord de partidos sin perder y lo cerca que está de Marchena, explicó lo siguiente: «No sabía que estoy cerca de Marchena. Siempre es bonito tener un récord de no perder». Por otro lado, habló del nivel del equipo: «Tenemos buenos jugadores y muy buen equipo. Somos una selección que mira más por lo colectivo que por lo individual».

Fabián no quiso hacer campaña por el Balón de Oro, pero sí reconoció sus méritos: «No se trata de hacer campaña, sino de reconocer tu trabajo. He tenido un grandísimo año. Cuando vosotros lo hacéis bien, os gusta que reconozcan vuestro trabajo». Además, habló de su posible vuelta al Betis: «Sigo e intento ver todos los partidos. Soy bético y me gustaría terminar mi carrera aquí».

A la hora de analizar su regreso al Pizjuán, comentó lo siguiente: «Tengo buenos recuerdos porque fue el primer derbi que gané. Fue el 6 de enero y ojalá mañana nos vaya igual de bien».

«Todo el mundo sabe el buen jugador que es. Ha jugado en los más grandes de Europa. Es potente, rápido y puede jugar en varias posiciones por su polivalencia. Sabemos del peligro que pueden crear él y Modric», comentó sobre Kovacic.

Por último, habló de su relación con Pedri: «Es magnífica. Estamos para ayudar y cada vez que el seleccionador piense que tengo que jugar, yo agradecido. Hay que estar al cien por cien porque, si no, hay muchos compañeros que pueden jugar por mí».