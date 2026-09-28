La alcaldesa de Guadalajara se mueve para quitar al ‘Pequeño Nicolás’ del club por su «protagonismo»

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, El Pequeño Nicolás, ha vuelto a la escena pública al ser una figura clave en el Club Deportivo Guadalajara, equipo del grupo 5 de Segunda Federación (cuarta categoría del fútbol español). El madrileño, que se hizo célebre hace ahora ya una década, intermedió entre los anteriores propietarios del club y los nuevos, que se hicieron con la mayoría del accionariado en verano. Sin embargo, Francisco Nicolás se encuentra ahora con un problema: la política.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos López, estaría moviéndose para quitar al Pequeño Nicolás del club alcarreño. Según explican fuentes del club a OKDIARIO, no están cómodos con el papel que tiene en el club, al que llegó este verano en forma de intermediario.

El CD Guadalajara descendió la pasada temporada de Primera RFEF a Segunda RFEF. Durante el verano, el club corrió peligro de otro descenso más o incluso de desaparición por las deudas que tenía, así como los impagos a futbolistas y trabajadores de la entidad.

Es ahí cuando entra la figura del Pequeño Nicolás, que hace de intermediario entre los anteriores dueños y los que después comprarían el club, y por tanto, salvarlo del descenso administrativo. Fue el mexicano Alexandro Rovirosa, que compró el 72% del Guadalajara, pagando en torno a 1,6 millones de euros en ese momento.

Desde ese momento, Francisco Nicolás se ha convertido en una de las caras visibles del conjunto castellano-manchego, apareciendo en diferentes partidos y formando parte de la toma de decisiones. Los actuales dirigentes del Guadalajara siempre han reconocido y agradecido la labor de Francisco Nicolás, sin la cual el equipo de fútbol hubiera sufrido un descenso y, posiblemente, una desaparición. Los nuevos dueños pusieron el dinero y las deudas, así como los impagos a los trabajadores, quedaron resueltas.

Ante esta situación, y con un papel importante del Pequeño Nicolás, que es visible en los encuentros y en el día a día de la entidad, la alcaldesa de Guadalajara se mueve para intentar quitarle de esa posición. Guarinos, según ha podido saber OKDIARIO, tiene la intención de que Francisco Nicolás no forme parte de la vida cotidiana del CD Guadalajara, que no sea su imagen y que no esté en el Consejo de Administración.