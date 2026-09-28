Última hora de la invasión en Ceuta y actualidad política en directo: la acampada en Sol continúa con la vista puesta en el ‘decreto Maricarmen’
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Este lunes, 28 de septiembre, continúa la acampada en la madrileña Puerta del Sol contra la situación de la vivienda en nuestro país. OKDIARIO ha sido testigo de cómo se ha vivido la segunda madrugada en la zona, donde ya se han visto el doble de tiendas de campaña ante la permisividad de la Policía.
Por lo pronto, el Sindicato de Inquilinas ha instado a que este lunes continúe la protesta para «exigir al Gobierno la aprobación este próximo Consejo de Ministros del decreto Maricarmen» y que incluya la renovación automática de los contratos, una «ley antiestafas de alquiler de temporada y habitaciones, y que no exista ningún desahucio sin alternativa habitacional».
Además, ha informado de que previsto que Sumar, ERC, Podemos, Bildu y BNG den una rueda de prensa a las 13.00 horas en la entrada del Hospital Gregorio Marañón para mostrar su apoyo al decreto. Posteriormente, a las 13:45 horas, la organización hará una valoración en la Puerta del Sol.
Mientras, la situación en Ceuta sigue siendo insostenible. Miles de inmigrantes ilegales continúan vagando por la ciudad autónoma.
Cerca de 600 personas amanecen acampadas en Sol tras una noche sin incidentes ni lluvia
Cerca de 600 personas han amanecido este lunes acampadas en la madrileña Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda, tras pasar una noche sin incidentes y sin la anunciada lluvia.
En previsión del cambio de tiempo, los acampados cubrieron anoche con lonas las alrededor de 350 tiendas de campaña instaladas en el centro de la plaza, donde han pasado su segunda noche.
Rufián advierte de que el problema de la vivienda «está arrasando a la izquierda» y señala la inacción del PSOE
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido de que la vivienda se trata de un problema prioritario que «ya esta arrasando a la izquierda» y ha cuestionado la posición del PSOE, acusándole de «cobardía social» y de «bloquear» las propuestas en esta materia.
En una entrevista en ‘Salvados’ de La Sexta, varios ciudadanos han debatido sobre asuntos de actualidad, como la unidad de las izquierdas o los problemas sociales más relevantes, como la vivienda o la migración.
En este contexto, Rufián ha afirmado que la vivienda es en la actualidad el principal asunto a abordar por la política. «Nada de lo que hemos hecho, nada de lo que ha hecho este Gobierno, por muy bueno que sea, y ha habido cosas muy buenas, va a servir si no solucionas el tema de la vivienda», ha expuesto el diputado de ERC. «La vivienda, de hecho, ya está arrasando a la izquierda», ha añadido.
El Sindicat de Llogateres llama a «colapsar Barcelona» este lunes ante la visita de Sánchez
La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha llamado a «colapsar Barcelona» este lunes en la concentración que han convocado a las 19:00 horas ante el Palau de Congressos de Cataluña ante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Arcarazo ha declarado este domingo a los periodistas que el Consejo de Ministros debe aprobar el martes un «decreto Maricarmen» que asegure la renovación automática de los contratos, congele el precio del alquiler durante el contrato, incluya una reforma de la LAU contra los abusos y contemple medidas «estructurales» contra los desahucios.
Además, ha pedido a la ciudadanía que acuda a partir de las 07:30 de la mañana del lunes en Barcelona a sendas acciones de protesta en las calles Sant Agustí y Tarragona, el Hipercor de Meridiana y la plaza de Sants.
El delegado del Gobierno de Ceuta dimite después de que su nº2 le acusara de conocer los avisos del CNI
Miguel Pérez Triano, delegado de Gobierno en Ceuta, ha trasladado al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez su decisión de abandonar el cargo meses después de la invasión de Ceuta por 80.000 inmigrantes el pasado 30 de julio y el Ejecutivo ya ultima su relevo, tal y como han confirmado fuentes de Moncloa. Esta decisión llega tras la dimisión de su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, quien aseguró en su carta de renuncia que había trasladado a Triano los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre una posible entrada masiva a la ciudad autónoma.
El representante del Gobierno en Ceuta hará este lunes una rueda de prensa en la que explicará los motivos de su dimisión. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo ya han trasladado que fue el propio Triano quien, «hace unos días», expresó «su necesidad de no continuar en el cargo».
Desde Moncloa aseguran que la dimisión del delegado del Gobierno se debe a una «decisión humana y personal». Y aclaran que su renuncia llega «después de muchas semanas de inmenso trabajo».
Feijóo reúne este lunes a la Junta Directiva del PP, que exhibirá un cierre de filas con Vivas por su gestión en Ceuta
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes a la Junta Directiva Nacional, que se convertirá en un nuevo cierre de filas con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por su gestión en Ceuta frente a la «inacción» y el «abandono» del Gobierno. En la reunión también se abordarán problemas cotidianos como el de la vivienda o la inflación, y se dará luz verde a una veintena de congresos para engrasar la maquinaria electoral ante los comicios de 2027, según han indicado a Europa Press fuentes ‘populares’.
Ante la plana mayor del PP reunida en la Junta Directiva –máximo órgano del partido entre congresos–, Feijóo volverá a defender la españolidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y dejará claro que su integridad «no es una cuestión abierta a negociación», como ha venido haciendo en las últimas semanas.
Desde la entrada masiva de inmigrantes irregulares, Vivas ha recibido múltiples muestras de apoyo de su partido y las volverá a recibir este lunes en la sede nacional del PP de Madrid, a punto de cumplirse casi dos meses de la avalancha, que costó la vida a más de un centenar de personas.
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Mónica García desvela que el Gobierno aún está lejos de tener un ‘decreto Maricarmen’ que «satisfaga» a la gente
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha desvelado hoy que el Gobierno del que forma parte aún está lejos de tener un Real Decreto Maricarmen y ha avisado de que ya no valen «medidas tintas ni parches».
Así se ha pronunciado a través de una entrada en su cuenta de la red X, tras la presión que está sufriendo el Gobierno con la acampada que se ha instalado en la Puerta del Sol tras la manifestación del pasado sábado para reclamar medidas para facilitar el acceso a la vivienda y prohibir los desahucios.
«Aún estamos lejos de tener un Real Decreto Maricarmen que satisfaga lo que necesita la gente de nuestro país y podamos aprobar en el Consejo de Ministros», ha advertido la ministra y líder de Más Madrid.