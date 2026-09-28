Última hora de la invasión en Ceuta y actualidad política en directo: la acampada en Sol continúa con la vista puesta en el ‘decreto Maricarmen’

Este lunes, 28 de septiembre, continúa la acampada en la madrileña Puerta del Sol contra la situación de la vivienda en nuestro país. OKDIARIO ha sido testigo de cómo se ha vivido la segunda madrugada en la zona, donde ya se han visto el doble de tiendas de campaña ante la permisividad de la Policía.

Por lo pronto, el Sindicato de Inquilinas ha instado a que este lunes continúe la protesta para «exigir al Gobierno la aprobación este próximo Consejo de Ministros del decreto Maricarmen» y que incluya la renovación automática de los contratos, una «ley antiestafas de alquiler de temporada y habitaciones, y que no exista ningún desahucio sin alternativa habitacional».

Además, ha informado de que previsto que Sumar, ERC, Podemos, Bildu y BNG den una rueda de prensa a las 13.00 horas en la entrada del Hospital Gregorio Marañón para mostrar su apoyo al decreto. Posteriormente, a las 13:45 horas, la organización hará una valoración en la Puerta del Sol.

Mientras, la situación en Ceuta sigue siendo insostenible. Miles de inmigrantes ilegales continúan vagando por la ciudad autónoma.