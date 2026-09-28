Peinado se jubila y Bolaños insiste: pide más pesquisas contra él al CGPJ sin señalar ni una sola que falte por practicar

El juez Juan Carlos Peinado se jubila este domingo, 27 de septiembre, pero el ministro Félix Bolaños no ceja en su ofensiva contra él. El titular de Justicia ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reabra las diligencias sobre el magistrado para practicar más pesquisas, aunque en su recurso no ha identificado ni una sola que quede pendiente.

La Comisión Permanente del CGPJ ha rechazado ese recurso de alzada este martes, 22 de septiembre. Según el órgano de gobierno de los jueces, las diligencias practicadas «han agotado las posibilidades de investigación útiles para el esclarecimiento de los hechos».

El Consejo ha subrayado, además, que el ministro «no identifica en su escrito actuaciones complementarias que pudieran aportar elementos relevantes». Es el núcleo de la resolución: se reclaman más diligencias, pero no se concreta cuáles.

La decisión ha salido adelante con los votos de cinco vocales. Los otros dos, Argelia Queralt y Bernardo Fernández, han anunciado voto particular. El ponente ha sido el vocal Carlos Orga.

Recurso de Bolaños

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO son contundentes con el planteamiento del ministro. A su juicio, el expediente disciplinario «no puede utilizarse como una vía indirecta» para conseguir lo que debe plantearse ante los tribunales.

Esas mismas fuentes judiciales han censurado «la fórmula vacía de pedir más diligencias» cuando quien las reclama es incapaz de señalar una sola que falte. «No pide ni una sola diligencia», lamentan.

Detrás de esa petición, sostienen, se esconde otro problema: la falta de legitimación del ministro para pedir que se sancione al juez. «El recurso del ministro es un relato», han afirmado. «Es ajeno a lo jurídico».

El CGPJ ha rechazado también la supuesta indefensión alegada por Bolaños. El acuerdo de archivo, según la Permanente, «contiene una amplia justificación de la falta de trascendencia de los hechos denunciados», que el ministro ha podido conocer.

Bolaños sostenía que se le había causado indefensión al no poder conocer la fecha en que Peinado supo que las diligencias se dirigían contra él. Las fuentes judiciales lo han calificado de «una fantasía», una conjetura «construida sobre el aire».

Esa tesis presume que el juez elevó su exposición razonada al Tribunal Supremo por venganza. Pero, aunque así fuera, lo que se discute es la imparcialidad del magistrado, y el cauce para ello es jurisdiccional: «Es la recusación».

Cuatro escritos en cuatro meses

Otro de los reproches del ministro ha sido la lentitud del procedimiento. El Consejo le ha recordado que Bolaños presentó un total de cuatro escritos de queja entre el 4 de junio y el 3 de octubre de 2025.

Cada ampliación obligó a pedir un nuevo informe al magistrado, lo que postergó la decisión definitiva. «No se puede presentar sucesivamente nuevos escritos, obligar a ampliar una y otra vez el objeto de las diligencias y después imputar al Consejo el tiempo que exige tramitar esas sucesivas ampliaciones», han señalado las fuentes judiciales.

Tampoco encaja, según estas fuentes, la acusación de que el Consejo ha querido proteger a Peinado. La Permanente no se ha limitado a asumir todas las propuestas de archivo del Promotor de la Acción Disciplinaria, sino que en otros asuntos relacionados con el juez discrepó y acordó continuar actuaciones.

La contumacia del ministro, lejos de remitir, ha ido a más. Tras la desestimación, Bolaños ha registrado un nuevo recurso después de que el CGPJ le negara una copia íntegra del expediente.

En él acusa al Consejo de haber resuelto el archivo con «repentina urgencia» para favorecer la «impunidad» del magistrado. El ministro ya había anunciado que, si su recurso era desestimado, acudiría a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Un choque desde 2025

El enfrentamiento se remonta al 16 de abril de 2025. Ese día, Peinado se desplazó al Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo a Bolaños en la causa que instruye contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El ministro denunció después una «actitud objetivamente intimidatoria» del juez. En junio de 2025, Peinado elevó una exposición razonada al Supremo en la que pedía investigar a Bolaños por su posible participación en el nombramiento de la asesora Cristina Álvarez y por falso testimonio.

El pasado 28 de julio, la Permanente avaló el archivo de las quejas. Concluyó que los hechos «no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo», y que «no hubo desconsideraciones explícitas al declarante».

En su recurso, Bolaños ha llegado a afirmar que las supuestas irregularidades del juez «han hecho un daño notorio e irreparable al buen nombre de la Justicia». Y ha atribuido la inacción del Consejo a razones de «conservadurismo» o «corporativismo».

Según las fuentes judiciales consultadas, Bolaños no es una excepción: Peinado es el juez contra el que más denuncias se han interpuesto en la historia del Consejo, y todas han sido archivadas.

Jubilación de Peinado

Peinado, nacido en El Tiemblo (Ávila) en 1954, cumple este domingo 72 años, la edad máxima para ejercer tras agotar la prórroga permitida. Ha apurado el calendario: el lunes 21 de septiembre ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez.

La esposa del presidente irá a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, junto a Cristina Álvarez. La vista se celebrará con tribunal de jurado en la Audiencia Provincial de Madrid, previsiblemente en 2027.

Así, el juez se marcha con la instrucción cerrada y el Consejo, con el expediente archivado. Sólo el ministro sigue pidiendo diligencias. Para las fuentes judiciales consultadas, la conclusión es clara: «La acumulación de escritos y de descalificaciones no convierte un relato político en un argumento jurídico».