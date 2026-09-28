La Delegación del Gobierno no envía a la Policía Nacional a custodiar la sede del Gobierno autonómico, rodeada por manifestantes

La ausencia de la Policía Nacional en la acampada de Sol está siendo uno de los hechos más llamativos desde que se impulsó este intento de reeditar un 15M, ahora con la excusa de la vivienda tras el caso Maricarmen. El Gobierno permitió desde el principio que los manifestantes se instalasen en la plaza pública de Sol, dando órdenes de no actuar y dejar que estos se moviesen con total libertad. Llegó la noche del segundo día y la consigna seguía siendo la misma. Tal es así, que se ha llegado al punto de que la Delegación del Gobierno sigue sin ni siquiera poner a la Policía Nacional a proteger la sede de la Comunidad de Madrid, estando esta rodeada de gente acampando justo en la entrada, o directamente en el suelo junto al edificio de la Real Casa de Correos.

El sábado, ni un solo furgón policial se acercó a la zona, incluso cuando los manifestantes ya se contaban por cientos y las tiendas de campaña por decenas. La Policía tenía órdenes de dejar que se produjese otro 15M en Sol. Este domingo, las órdenes fueron las mismas, y sólo aparecieron efectivos de la Policía Nacional cuando una manifestación por la educación confluyó en Sol con este campamento. Una vez finalizó dicha manifestación, los agentes se marcharon.

El Gobierno se ha negado hasta el momento a llevar a la Policía Nacional a Sol bajo la excusa de que no es su competencia actuar si no hay incidentes. Este domingo, se trasladaba la responsabilidad de un posible desalojo a la Policía Municipal. La Comunidad de Madrid respondió acusando al Ejecutivo de «lavarse las manos» y calificando esta posición de «ilegal»: «Lo que está haciendo el Ministerio del Interior es ilegal. Las competencias son de la Policía Nacional». Hay que recordar que en el 15M de 2011, la Policía Nacional sí desalojó la plaza en la noche del 17 de mayo, en una operación en la que se detuvo a una persona. Sin embargo, las tiendas de campaña y los manifestantes volvieron al día siguiente a la plaza, donde permanecieron durante semanas.

El Ayuntamiento de Madrid mostró su «sorpresa» e «indignación» por la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid ante la acampada instalada en la Puerta del Sol, que atribuye a una «dejación de funciones» y a la falta de control sobre el desarrollo de una manifestación que, según el Consistorio, habría discurrido por zonas no autorizadas, han informado fuentes municipales.