Los OK y KO del lunes, 28 de septiembre de 2026
OK: Juan Bravo
Por retratar a Sánchez ante el problema de la vivienda: «No puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años».
OK: Mike Leigh
Porque su película ‘Tender loving care’ ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.
OK: Brandon McNulty
Por proclamarse campeón del mundo de ciclismo al imponerse en el duro circuito de Montreal.
OK: Theo Maledon
Por liderar al Real Madrid en su estreno liguero, saldado con una victoria ante el Unicaja.
KO: Fernando Grande-Marlaska
Porque el Gobierno dio órdenes de permitir la acampada de la ultraizquierda en Sol.
KO: Pablo Iglesias
Porque tras huir de Vallecas y comprarse un casoplón, ahora se erige en defensor de la vivienda.
KO: Elma Saiz
Porque llamó «delincuente confeso» a González Amador cuando era su propio marido quien sí había cometido delitos.
KO: Javier Tebas
Por su obsesión con Florentino Pérez: uno de cada cinco mensajes suyos en las redes son para atacarle.