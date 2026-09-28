Los OK y KO del lunes, 28 de septiembre de 2026

OK: Juan Bravo

Por retratar a Sánchez ante el problema de la vivienda: «No puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años».

OK: Mike Leigh

Porque su película ‘Tender loving care’ ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.

OK: Brandon McNulty

Por proclamarse campeón del mundo de ciclismo al imponerse en el duro circuito de Montreal.

OK: Theo Maledon

Por liderar al Real Madrid en su estreno liguero, saldado con una victoria ante el Unicaja.

KO: Fernando Grande-Marlaska

Porque el Gobierno dio órdenes de permitir la acampada de la ultraizquierda en Sol.

KO: Pablo Iglesias

Porque tras huir de Vallecas y comprarse un casoplón, ahora se erige en defensor de la vivienda.

KO: Elma Saiz

Porque llamó «delincuente confeso» a González Amador cuando era su propio marido quien sí había cometido delitos.

KO: Javier Tebas

Por su obsesión con Florentino Pérez: uno de cada cinco mensajes suyos en las redes son para atacarle.