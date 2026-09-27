El PSOE de Argentina creó tres secretarías para captar votos de ‘nietos’ cuatro meses antes de aprobarse la ley

El PSOE creó en la Federación de Argentina tres áreas directamente relacionadas con la nacionalidad, la memoria democrática y la relación con los españoles residentes en Argentina apenas tres meses y medio antes de que las Cortes Generales aprobasen la Ley de Memoria Democrática, conocida en el exterior como Ley de Nietos.

La nueva ejecutiva socialista fue elegida el 2 de julio de 2022, mientras que la norma fue sancionada el 19 de octubre y entró en vigor el 21 de octubre. La asamblea para la renovación de la nueva Ejecutiva.

Contó nada más y nada menos con la presencia de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, quien aclaró que su participación en la asamblea lo hacía en condición de su cargo orgánico en el PSOE como secretaria en el Exterior.

Según confirman fuentes del entorno a OKDIARIO, Lorena fue promocionada dentro del organigrama del PSOE tras la visita de Sánchez a Buenos Aires, donde participó junto al presidente en la campaña para la eliminación del voto rogado junto con representantes de organizaciones españolas en Argentina.

La importancia política que el PSOE concedía ya entonces a la nacionalidad y al voto exterior quedó reflejada en la propia renovación de la organización. La estructura liderada por Suárez incorporó nuevas áreas especialmente significativas ante el cambio que se avecinaba en el acceso a la nacionalidad española. Lo que demuestra que el PSOE había previsto de cara a las futuros comicios rentabilizar la instrucción de Sofía Puente, que nadie conocía, dado que el Comité se constituyó cuando ni la ley estaba publicada ni, por ende, la polémica instrucción se conocía.

La nueva dirección del PSOE Argentina declaró que uno de sus principales objetivos era «incorporar a la vida política española a las nuevas generaciones de descendientes» que estaban adquiriendo la nacionalidad gracias a la Ley de Memoria Democrática.

La estructura que el PSOE Buenos Aires había puesto en marcha en julio de 2022 ya incluía una Secretaría de Nacionalidad y Nuevos Derechos y otra de Cultura y Memoria Democrática antes de que la ley fuese aprobada. A ello se sumaba la Secretaría de Relaciones con la Colectividad, orientada específicamente a la relación con los españoles residentes en Argentina.

La presidencia de la Ejecutiva recayó en Andrés Hernández Díaz, procedente de España y considerado un emblema del colectivo español de la posguerra por su militancia en el PSOE. Hernández Díaz es conocido como «niño de la guerra», en referencia a los menores españoles que fueron evacuados al extranjero durante la Guerra Civil

La etapa de Suárez terminaría posteriormente en medio de un escándalo interno. La entonces líder del PSOE en Argentina fue denunciada por miembros de su propia ejecutiva, que la acusaron de tejer una trama para suplantar la identidad de españoles con el objetivo de conseguir votos para que Pedro Sánchez ganara las elecciones.

Entre las acusaciones figuraba la utilización de documentación española, incluidas fotocopias de pasaportes, para facilitar la participación electoral. Estas denuncias se encuentran en el origen de la polémica que acabó provocando la salida de Suárez de la dirección del PSOE Argentina.

Tras el escándalo, Suárez tuvo que dimitir y el PSOE puso al frente de la organización una gestora encabezada por Óscar González García. Sin embargo, el relevo no supuso una ruptura con la etapa anterior. González había formado parte del equipo de Suárez como secretario de Relaciones Institucionales.

La ex secretaria general continuó protagonizando encuentros sobre la Ley de Nietos en la sede de la formación en Buenos Aires, pese al cambio en la dirección del partido.

El nombramiento de la Gestora fue realizado por el Comité Federal a través de la Secretaría de Políticas Migratorias y PSOE Exterior, entonces dirigida por Pilar Cancela.