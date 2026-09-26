El alcalde de Tánger se marcha a España tras estallar un caso de presunto fraude electoral y Marruecos dicta una orden de búsqueda

El hallazgo de unas papeletas sospechosas en una escuela de Tánger ha abierto una investigación por presunto fraude electoral que ya alcanza al alcalde de la ciudad. Mounir El Limouri salió de Marruecos con destino a España el jueves por la tarde, poco después de anunciarse los resultados oficiales de las elecciones legislativas. El viernes, las autoridades de la Prefectura de Seguridad de Tánger dictaron contra él una orden de búsqueda nacional por su presunta relación con los hechos.

Las papeletas que desencadenaron el caso aparecieron en dos lugares de la escuela Al-Quds, situada en el barrio de Kasabarrata: dentro de una mesa electoral y en una maleta. La policía judicial comenzó a reconstruir lo ocurrido a partir del hallazgo y de las declaraciones de los detenidos. Uno de ellos implicó al alcalde, lo que dirigió las pesquisas hacia su papel durante la campaña.

El Limouri había estado al frente de la campaña del partido Autenticidad y Modernidad en las elecciones que dieron un escaño parlamentario a Abdellatif Al-Ghalbzouri. El detenido que lo señaló también pertenece a esa formación. Los agentes acudieron al domicilio del regidor para confrontarlo con el sospechoso y avanzar en la investigación.

El encuentro no llegó a producirse. Los policías no encontraron a El Limouri en su casa y tampoco pudieron contactar con él: tenía el teléfono apagado. Más tarde, las autoridades comprobaron que había salido de Marruecos rumbo a España la tarde del jueves. La orden de búsqueda se emitió al día siguiente.

La investigación siguió su curso durante la ausencia del alcalde. En la zona de Al-Irfan 2, la policía judicial detuvo a un quinto sospechoso. Su declaración está siendo contrastada con las de los otros cuatro arrestados, entre los que figuran el presidente de la mesa electoral donde aparecieron las papeletas y su adjunto. Los interrogatorios buscan aclarar qué ocurrió con esos documentos y determinar el alcance del presunto fraude electoral.

La Fiscalía ha prorrogado la detención de los sospechosos para completar las diligencias y examinar si hay más personas implicadas antes de presentar el expediente ante la justicia. El caso afecta a los responsables de la mesa investigada y alcanza a un alcalde que, además de dirigir Tánger, preside la Asociación Marroquí de Presidentes de Consejos Municipales. La investigación continúa y las responsabilidades de los señalados siguen pendientes de esclarecerse.