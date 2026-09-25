El Ejército de EEUU prepara el terreno para una posible operación militar en torno a Cuba

El Ejército de Estados Unidos mueve sus piezas en torno a Cuba. La Reserva ha pedido a sus mandos que comprueben qué efectivos podrían poner a disposición del Comando Sur durante los próximos cuatro meses. Sobre la mesa hay personal policial, sanitario y unidades capaces de sostener una operación militar si Washington decidiera dar ese paso.

La petición se centra en seis tipos de formaciones que podrían necesitarse en un plazo de 90 a 120 días. Incluye un batallón para organizar transporte, combustible, mantenimiento y suministros; ingenieros y un mando que supervisaría la logística en la zona de operaciones. A ellos se suman una brigada médica, un destacamento preparado para atender urgencias quirúrgicas y una brigada de policía militar. Los mandos debían comunicar antes de este viernes qué unidades tendrían disponibles.

El documento interno ha sido examinado por CBS News. No aparece en él el nombre de Cuba, pero varios funcionarios estadounidenses han explicado a la cadena que la solicitud responde a la planificación militar relacionada con la isla. Tampoco se indica cuántos soldados serían necesarios, cuál sería su destino ni qué operación apoyarían. El Comando Sur ha evitado dar detalles y se ha limitado a señalar que evalúa de forma continua las posibles necesidades en su área de responsabilidad.

La planificación viene de atrás. Según la cadena de televisión citada, fuerzas estadounidenses reconocieron a principios de año el lecho marino y los accesos marítimos que rodean Cuba. También se puso a unidades aéreas en alerta ante un posible despliegue, aunque aquel plan no se materializó. En mayo, la cadena informó de que los servicios de inteligencia estudiaban cómo podría reaccionar La Habana ante una acción militar. En julio reveló que los planificadores habían examinado varias opciones, entre ellas un asalto aéreo con miles de soldados de la 101.ª División Aerotransportada. Los funcionarios consultados entonces dejaron claro que ninguna de esas opciones había recibido luz verde.

El nuevo mensaje llega cuando la presión de Washington sobre el Gobierno cubano es cada vez más explícita. Estados Unidos ha sancionado a entidades y funcionarios de la isla, mientras el bloqueo petrolero impuesto desde principios de año agrava la falta de combustible y los apagones. Donald Trump elevó el tono esta semana ante la Asamblea General de la ONU: llamó a Cuba «Estado fallido», pronosticó que «la libertad llegará» al país y aseguró que su Administración busca un «cambio fundamental». La delegación cubana abandonó la sala durante el discurso. Trump afirmó también que el secretario de Estado, Marco Rubio, está inmerso en negociaciones con La Habana.

El presidente estadounidense enmarcó sus palabras en una apuesta por reafirmar el dominio de EEUU en el hemisferio occidental y prometió emplear un «poder militar sin precedentes» frente a las amenazas en la región. En enero, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela. Sobre Cuba, Trump ya había dicho en marzo que creía que tendría «el honor de tomar» la isla y, días después, lanzó otra frase: «Cuba será la siguiente». De momento, el paso conocido es una consulta sobre tropas disponibles; la decisión de desplegarlas no consta.