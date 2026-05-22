EEUU militariza el Caribe frente a Cuba tras analizar el Pentágono escenarios de ataque militar

La tensión entre EEUU y Cuba ha escalado en los últimos días tras conocerse que la Justicia norteamericana iba a imputar por asesinato al dictador cubano Raúl Castro, como así hizo este miércoles. EEUU ha intensificado su presión sobre Cuba, y de hecho el Pentágono ya evalúa seriamente opciones militares de EEUU contra la isla, según aseguraba recientemente Politico, ante el creciente deterioro de las relaciones bilaterales.

Un claro exponente de ello es la militarización del Caribe que la Administración Trump está emprendiendo al enviar al grupo USS Nimitz, el portaaviones nuclear insignia de la 4ª Flota.

Estos escenarios de respuesta militar sobre la isla incluyen ejercicios de simulación. Aunque Trump ha asegurado estos días públicamente que no prevé una escalada inmediata, la combinación de presión política y despliegue naval y seguimiento de petroleros rusos que se dirigen a Cuba evidencia una creciente militarización del escenario caribeño para conseguir derrocar la dictadura cubana.

La «frustración» ha crecido en la Casa Blanca porque la campaña de presión, que incluye sanciones intensificadas y, especialmente, un bloqueo petrolero que ha hecho que la isla colapse por la falta de combustible, no ha logrado que el régimen cubano acepte reformas económicas y políticas significativas, según ha informado el medio Politico de EEUU. Por ello, según esta publicación, Trump ya está sopesando realizar operaciones militares en Cuba, que irían desde ataques aéreos hasta una invasión terrestre.

Presión máxima de EEUU a Cuba

Inicialmente, la administración Trump esperaba que la combinación de estas medidas de presión en Cuba tras la victoria militar estadounidense en Venezuela debilitara rápidamente al régimen cubano y lo llevara a negociar. Sin embargo, los informes que ha recibido del director de la CIA, John Ratcliffe, sobre las negociaciones con las autoridades caribeñas tras su reciente visita a La Habana no parecen ser todo lo optimista que esperaba.

El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque han llegado este jueves al mar Caribe, tras la escalada extrema de la tensión con Cuba. El movimiento naval coincide con un momento de máxima fricción política e institucional entre Washington y La Habana al coincidir con la imputación contra Raúl Castro por homicidio y con la presión del gobierno estadounidense, que ha intensificado las sanciones económicas y la presión militar global sobre Cuba.

Trump, en cualquier caso, ha declarado que el despliegue no busca intimidar formalmente al liderazgo de la isla, pero reiteró que su gobierno se encuentra «liberando Cuba».