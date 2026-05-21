Jonathan Andic pasa al contraataque con el respaldo de su familia. El hijo del magnate Isak Andic, ha pedido declarar de nuevo ante las numerosas «imprecisiones y conjeturas» del relato de la investigación que le acusa de asesinar a su padre durante un paseo por la montaña de Monserrat en el año 2024.

La defensa legal de Jonathan Andic, cabeza de la familia más rica de Cataluña, ha precisado que el acusado del homicidio de su padre declarará de nuevo ante la juez en cuanto estudie el sumario del caso recién abierto a las partes, un total de 1.400 folios.

Además, desde que fue declarado investigado por los Mossos d’Esquadra en marzo del año 2025, hasta su detención este 19 de mayo de 2026, Jonathan Andic ha preparado con su defensa una serie de estudios periciales para contrarrestar los informes policiales que le señalan como culpable de homicidio.

Reconstrucciones en 3D del «accidente»

Esos estudios periciales que va a presentar la defensa incluyen simulaciones en 3D del momento de la muerte de su padre; además, los abogados de Jonathan Antic han reunido abundante documentación para confrontar los supuestos motivos económicos del crimen y cuentan con el apoyo de la familia que respalda la inocencia del acusado.

Según la juez de Martorell, Jonathan Andic mató a su padre movido por el odio y la obsesión por el dinero. La defensa del acusado responde que esas acusaciones están basadas en conversaciones sin contexto, algunas de ellas originarias de hace más de seis años, en 2018.

Homicidio o accidente, no cabe otra

Isak Andic falleció el 14 de diciembre de 2024, a los 71 años, al despeñarse desde una altura de 150 metros en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), una ruta que transcurre por el macizo de Montserrat sin grandes dificultades, apta incluso para familias con niños.

La juez decretó el archivo de la causa, estimando que se trataba de un accidente, pero meses después, ya en 2025 la reabrió tras los informes de los Mossos que arrojaban sospechas sobre el hijo de la víctima.

La detención de Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, llegó esta semana tras más de un año de investigación de los teléfonos móviles del sospechoso y de la víctima. La juez dictó prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros, cuyo aval fue depositado en menos de media hora por parte de los abogados del acusado.