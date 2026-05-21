Un joven creador de contenido graba el momento en el que un ladrón intenta matarle en Barcelona apuñalándole en el cuello. El ladrón pretendía vengarse así del joven que le había descubierto robando a unos turistas y le obligó a devolverles el teléfono móvil sustraído.

Los hechos suceden en pleno centro de Barcelona al anochecer. El joven instagramer @boladebarcelona descubre al ladrón hurtándole el teléfono móvil a una pareja de turistas extranjeros.

«¡Eh, qué haces, qué coño haces!, devuélveles el teléfono ahora mismo», le grita el joven de Barcelona al ladrón y con empujones le obliga a devolverle el teléfono a las víctimas.

«Tira p’allí», le dice el joven que, afortunadamente, ve cómo el ladrón saca un punzón o una navaja del pantalón y le tira una tarascada directa al cuello sin importarle que el joven esté grabando la escena.

El ladrón intenta matarle en venganza por frustrar el robo del teléfono a los turistas, y el joven, tras esquivar el navajazo mortal, se defiende con un spray de pimienta con el que rocía la cara del ladrón.

La escena se desarrolla delante de varios testigos que no intervienen por miedo a sufrir algún navajazo y, finalmente, el joven consigue poner en fuga al ladrón usando el spray de pimienta. «¿Me vas a pinchar? hijodeputa», le dice antes de rociar con el gas en la cara al ladrón.

El joven indignado con el ladrón

La escena termina con el joven grabándose indignado: «¡Y esto es en pleno centro de Barcelona, robándole el teléfono a un «guiri» en plena calle, después de intentar robar a otro seis «guiris» en el puto centro de Barcelona».

Al fondo, el ladrón escapa a media carrera; tampoco se apresura demasiado, mientras los peatones miran la escena costumbrista de la ciudad, «¡Lleva una navaja!», grita el joven advirtiendo a los demás paseantes.