El pueblo español que está buscando voluntarios para vivir gratis entre la naturaleza: ofrecen casa, empleo y transporte escolar gratis para los hijos

Un sueño hecho realidad, puede ser posible, vivir gratis entre la naturaleza en este pueblo español que ofrece casa, empleo y transporte escolar para los hijos. La búsqueda de nuevos pobladores de unos pueblos que se están quedando sin habitantes sigue. La realidad es que cada vez más gente se sorprende al ir en busca de una nueva forma de vivir que puede darnos lo que necesitamos y más. Una nueva etapa profesional y personal que ayudará un poco más a conciliar en una vida de ensueño.

Tocará empezar a descubrir la esencia de un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. De una realidad que puede acabar siendo la que nos ayudará a vivir en una naturaleza que puede darnos un plus de buenas sensaciones. En estos días en los que cada detalle cuenta. Por lo que, tocará saber en todo momento qué es lo que podemos conseguir con menos recursos. Se puede empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará de cerca, con este pueblo que puede darnos lo que necesitamos y más.

Ofrecen casa, empleo y transporte escolar gratis para los hijos

Vivir en un pequeño pueblo puede ser una realidad para aquellas familias que buscan estar en un sitio idílico que puede aportarles lo que necesitan y más. En esencia estaremos ante una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más, en unos días en los que la vida se vuelve muy cara.

Las necesidades básicas las podremos cubrir con algunos elementos que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener y que hasta la fecha desconocíamos lo que nos estaría esperando. Vivimos unos días en los que tocará saber qué es lo que puede pasar en unos momentos en los que cada elemento cuenta.

Los pueblos rurales se convierten en los mejores aliados de un plus de buenas sensaciones que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Sin duda alguna, estaremos ante una realidad que supone la llegada de muchas personas a un pueblo que nos puede dar todo lo que necesitamos y más.

Una casa en la que vivir y un trabajo, dos de los elementos que más cuesta de conseguir hoy en día, sí además, proporciona transporte escolar gratis, puede ser un plus que no debemos dejar escapar.

Este pueblo español está buscando voluntarios para vivir gratis entre la naturaleza

Entre la naturaleza podemos vivir, sin pagar de más y con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unas jornadas en las que necesitamos un cambio de vida, podremos conseguir mucho más por muy poco. Es cuestión de ponerse manos a la obra a por ello.

Arenillas es un pueblo de poco más de 40 habitantes que busca una familia para gestionar el bar municipal y realizar trabajos de albañilería y mantenimiento. Un plus para una familia que puede tener casa gratis y ya un trabajo preparado para afrontar una serie de elementos que pueden ser claves.

Desde el blog Soria está de moda nos dan una serie de detalles que debemos tener en consideración sobre este pueblo: «Arenillas, situado al suroeste de la provincia de Soria y limitando con Guadalajara, se encuentra en la Comarca de las Tierras de Berlanga, apenas a 7km del despoblado de Cabreriza, epicentro del “Círculo Cabreriza 2025”, la zona cero de la despoblación en nuestro país, un área de 2025 km2 habitada por apenas 4.193 personas, poco más de 2 habitantes por km2. Dadas dichas circunstancias, la lucha contra la despoblación ha marcado la historia del pueblo en las últimas décadas. Desde hace ya 40 años, Arenillas se ha caracterizado por llevar a cabo diversas iniciativas con dos objetivos muy claros: dinamizar la vida social del pueblo y luchar contra la despoblación que asola la zona desde el éxodo a las ciudades en los años 60 y 70».

Siguiendo con la misma explicación: «En los años 80 se constituyó la Asociación Socio-Cultural de Arenillas, fundada por un centenar de residentes y veraneantes que ahora ya cuenta con casi 150 socios. Desde entonces, y gracias a la colaboración con el Ayuntamiento y sus habitantes, se han logrado hazañas tales como la pavimentación de todas las calles del pueblo a lo largo de la década de los 80 con trabajos voluntarios comunitarios, razón por la cual. Arenillas recibió en 1991 el «Premio Nacional de Desarrollo Comunitario». En los años 90, el pueblo se empezó a dar a conocer por recuperar el oficio tradicional de la siega y destilación de plantas aromáticas como el espliego y la lavanda. Y ya, a partir del año 2000, se consiguieron hitos tales como la apertura del albergue turístico La Casa del Curato y la organización de eventos culturales de renombre como el «Boina Fest» y «Violas y Luz de Luna«, u otros deportivos como la Ruta MTB CorZarios (organizada junto a la Riba de Escalote) y el Campeonato Provincial de Caza Menor de Soria. Pero sin duda, el reto cumplido más importante hasta la fecha, ha sido mantener, e incluso aumentar, la población del municipio».