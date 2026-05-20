El forense judicial dictamina que Negreira «no tiene capacidad cognitiva» y lo sitúa a un paso de librarse del juicio

El forense judicial dictamina que José María Enríquez Negreira «no tiene capacidad cognitiva» y lo sitúa a un paso de librarse del juicio por el que se investiga la corrupción del Fútbol Club Barcelona.

Giro importante en el Caso Negreira. El médico forense ha sentenciado que Negreira no puede entender el alcance del procedimiento judicial que se sigue contra él, tal y como se desprende del informe judicial al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El facultativo adscrito al juzgado ha dictaminado que presenta un trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto y que ha experimentado un empeoramiento respecto a la última exploración que le hicieron el 18 de enero de 2024.

«Actualmente el grado de deterioro es compatible con un GDS 5 (Escala de Deterioro Global de Reisberg), que corresponde a un déficit cognitivo moderado», expone el forense en el documento al que ha tenido acceso este periódico.

De este modo, el forense concluye: «Al objeto de la exploración, actualmente no presenta las capacidades volitivas y cognitivas para comprender el alcance del procedimiento judicial».

Le describió su vida diaria

José María Enríquez Negreira estuvo durante horas en los juzgados, acompañado de su mujer Ana Paula Rufas, mientras le visitaba el médico. El forense vio al ex líder de los árbitros y le encontró desorientado y no supo decir bien su edad: dijo que tenía 82 años cuando tiene 81.

Negreira le contó cómo era su vida diaria. Le describió que leía periódicos, que veía la televisión y que se entretenía con crucigramas. También le relató que jugaba dos veces por semana al dominó con sus amigos y cómo era su relación con sus hijos.

El ex jefe de los árbitros también le dijo al médico que tenía miedo a salir por el riesgo de caídas, que cada vez le gusta menos salir a las reuniones familiares y que se quedaba más callado e interactúa más cuando se habla de fútbol.

El médico le preguntó por la actualidad futbolística y le dijo que «sabía que el Barça iba primero en la liga, pero que no recordaba el nombre de Lamine Yamal, pero que sabía que era de Mataró». También se acordaba de que era árbitro y se describió como «estricto» en el ejercicio de su profesión.

El punto más delicado durante la exploración fue cuando Negreira rompió a llorar cuando se habló de los hechos por los que le investigan y consideró que «era una manipulación».

«Se muestra reactivo emocionalmente, aunque con algún momento puntual de labilidad, asociado a la presión que implica el procedimiento actual», explicó el forense en el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La memoria de Negreira

José María Enríquez Negreira se negó a declarar al considerar que no estaba en condiciones. Decía no recordar muchas cosas debido a su deterioro cognitivo. El forense ha calibrado que su memoria «está parcialmente limitada».

Negreira le contó al médico que tenía «olvidos» frecuentes y el médico dictaminó lo siguiente: «En relación a la memoria a largo plazo, de tipo episódica, sigue refiriendo numerosos aspectos relacionados con su profesión (coincide precisamente que la visita se ha realizado el día del décimo aniversario de la muerte de Cruyff, aspecto que conoce). Recuerda los nombres de antiguos compañeros y cargos del Comité Español de Árbitros».

Y prosigue: «En cuanto a las funciones cognitivas complejas, está consciente y orientado en persona, pero no en tiempo (cronoagnosia), desconociendo el día, mes y año actuales (2023 o 2026), confundiendo el día de la semana (lunes por martes). Muestra conciencia parcial de los olvidos del día a día y de los buenos recuerdos antiguos».

El médico puntuó con 15 puntos sobre 30 su valoración física. «Este resultado se sitúa claramente por debajo del punto de corte habitual (26/30), indicando la presencia de un deterioro cognitivo significativo. Déficits predominantes en memoria episódica (recuerdo diferido 0/5), orientación temporal (desorientación temporal completa, preservada espacial 2/6) y funciones ejecutivas (errores en copia del cubo) y atencionales (errores en atención sostenida y control inhibitorio 3/6)», expuso el forense.

El médico dictaminó que tenía la memoria episódica gravemente afectada y eso le implica una incapacidad para retener información reciente, con probable presencia de confabulación como mecanismo de compensación, incrementando la vulnerabilidad a la sugestión externa.

Su estrategia judicial

El abogado de Negreira solicitó este nuevo reconocimiento médico forense a los efectos de valorar si su cliente tenía a día de hoy las suficientes capacidades cognitivas y volitivas para comprender plenamente y actuar en el procedimiento judicial con total capacidad de comprensión y decisión.

Cabe recordar que Jordi Pujol ha quedado fuera del juicio por la fortuna oculta de su familia en Andorra después de que la Audiencia Nacional concluyera, tras varios informes forenses, que su deterioro cognitivo y su estado de salud le impiden defenderse y participar en el proceso con garantías. Así, el tribunal decidió excluirlo de la causa y evitar que afrontara una posible condena, aunque tampoco habrá una absolución formal sobre el fondo del caso. Negreira podría seguir sus pasos.