El caso Negreira entra en una nueva dimensión

El Real Madrid ha decidido dar un golpe definitivo sobre la mesa en relación al caso Negreira. En una rueda de prensa que ya podemos calificar de histórica, Florentino Pérez mostró una determinación y una claridad inéditas hasta la fecha, señalando directamente al FC Barcelona y anunciando medidas inminentes ante los organismos internacionales para que este caso no quede impune ni en lo penal ni en lo deportivo.

Nunca antes habíamos visto a un Florentino tan tajante y con un discurso tan crudo sobre lo que ocurre en nuestro fútbol. El presidente del Real Madrid no tuvo reparos en utilizar términos gruesos, calificando el caso Negreira como el mayor escándalo de corrupción de la historia del fútbol español. Según sus palabras, resulta sencillamente inadmisible que árbitros vinculados a aquella etapa, en la que el club catalán pagaba al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), sigan hoy ejerciendo en nuestra liga. La sospecha de una corrupción pagada durante dos décadas es algo que, por el bien del fútbol, no se puede pasar por alto.

La gran novedad de esta comparecencia radica en la ofensiva que el Real Madrid va a lanzar en Europa. Florentino ha confirmado que el club lleva dos años elaborando un dossier exhaustivo de 500 páginas que será enviado de inmediato a la UEFA. El objetivo es claro: que el organismo europeo tome medidas deportivas drásticas contra el Barcelona antes de que termine la presente temporada. Desde el club blanco existe el convencimiento de que la UEFA está predispuesta a actuar y que las consecuencias podrían derivar en la exclusión del equipo azulgrana de las competiciones europeas durante varias temporadas.

El análisis de Florentino sobre el impacto de estos pagos en la competición nacional fue demoledor. Afirmó con total rotundidad que el Barcelona siempre sale beneficiado por los arbitrajes. En un ejercicio de transparencia ante los socios y la opinión pública, en mi opinión tardío y algo condicionado por el abandono de Laporta a la Superliga, el presidente reveló la existencia de un informe interno que demuestra que al Real Madrid le han «robado» entre 16 y18 puntos en la presente Liga. Incluso fue más allá al recordar su trayectoria personal: «He ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podrían ser catorce porque me las han robado». Es una denuncia pública de una gravedad extrema que sitúa el conflicto en un punto de no retorno.

Como era de esperar, esta firmeza ha provocado una reacción inmediata en la Ciudad Condal. El FC Barcelona ya ha emitido un comunicado informando de que su departamento legal está estudiando las manifestaciones de Florentino Pérez para valorar posibles medidas legales o una denuncia contra el mandatario blanco. Sin embargo, parece poco probable que estas amenazas frenen al Real Madrid, que cuenta con una base sólida para su denuncia: el hecho probado de que se pagó al segundo jefe de los árbitros durante diecisiete años por unos supuestos informes que ni siquiera los entrenadores de aquella época recuerdan haber visto.

Estamos ante un escenario donde la prudencia técnica que a veces impera en estos asuntos ha saltado por los aires. El Real Madrid ha decidido que ya no vale con esperar a los tiempos de la justicia ordinaria; la vía deportiva de la UEFA es ahora la prioridad para garantizar que se depuren responsabilidades por unos hechos que son, en palabras del presidente, inconcebibles en el fútbol mundial. La batalla legal y deportiva entra en su fase más agresiva en el caso Negreira y el club blanco está decidido a llegar hasta el final.