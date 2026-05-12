El Barça estudia emprender acciones legales contra el Real Madrid por las declaraciones de Florentino

El Barcelona ha hecho público un escueto comunicado en el que anuncia que está estudiando emprender acciones legales contra el Real Madrid tras las manifestaciones públicas hechas por Florentino Pérez en referencia al caso Negreira. «Sólo he ganado siete Ligas, pero podían ser 14 porque me las han robado. Tengo que meterme con el tema Negreira porque es un caso de corrupción sistemática y este año sigue vigente porque nos han quitado 18 puntos los árbitros», dijo el dirigente blanco.

El club culé no tardó ni dos horas en emitir un comunicado sobre dichas palabras. «En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten», explicaron desde el Barcelona.

La entidad presidida por Joan Laporta se encuentra inmersa en un juicio por el caso Negreira tras haber pagado 8,4 millones de euros al ex número dos de los colegiados durante 17 años. El club blanco, por boca de su presidente, se queja de que no haya habido ninguna resolución judicial sobre el asunto y que ninguna autoridad deportiva haya tomado ninguna determinación.

Florentino confirma que irán a UEFA y FIFA

El presidente del Real Madrid confirmó en rueda de prensa que van a elevar un informe detallado sobre todo lo que está sucediendo en el fútbol español esperando que UEFA y FIFA tomen cartas en el asunto. Los árbitros y las actuaciones en España están viciadas como bien se está comprobando en los últimos años.

Y no es anecdótico que el arbitraje español viva uno de los momentos más bajos de su credibilidad a nivel internacional. Durante el pasado Mundial de clubes de la FIFA no contamos con ningún representante arbitral de campo, mientras que en el próximo Mundial de Estados Unidos sólo estará Alejandro Hernández Hernández como representante español.

El Real Madrid mantiene unas magníficas relaciones con UEFA y FIFA en estos últimos meses y espera que alguien ponga algo de luz sobre tantas sombras. El club blanco cree que el arbitraje español necesita un cambio y urgente. Y los hechos no hacen más que refrendarlo.