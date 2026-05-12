¡Cómo para no quejarse, Florentino! El CTA reafirma que no hubo penalti a Bellingham en el Clásico

Es normal que se queje Florentino Pérez. Es lógico porque el CTA no deja de darle la razón con sus incomprensibles decisiones sobre el césped y fuera de él cuando reafirma los absurdos veredictos de sus árbitros. El de este martes es un ejemplo más que hace las protestas del presidente del Real Madrid totalmente entendibles, ya que el colectivo arbitral ha respaldado a Hernández Hernández tras no pitar penalti en el codazo de Eric García a Jude Bellingham en el Clásico del pasado domingo.

Ni el árbitro canario ni Iglesias Villanueva desde el VAR repararon en mirar la sangre en el rostro del británico y no otorgaron penalti a favor del Real Madrid. Para colmo, el CTA apoya esta decisión, como así manifestado en su ‘Tiempo de Revisión’, que justamente se ha publicado durante la histórica rueda de prensa de Florentino Pérez, en la que, entre otros «enemigos» del club blanco, ha apuntado a los colegiados que se mantienen desde el caso Negreira.

«Acción en la que un defensa del Barça en la dinámica de la propia acción del juego contacta con el rostro de un atacante del Real Madrid dentro del área. El árbitro deja seguir y el VAR, tras consultar las tomas adecuadas, decide no intervenir. Las acciones de contacto deben valorarse en cuestión de intencionalidad, intensidad y consecuencias», comienza la portavoz del CTA.

«Para el CTA, se trata de una acción producida dentro de la dinámica natural del movimiento del jugador defensor, quien en su desplazamiento termina contactando con el brazo en la cara del adversario. Por ello, entendemos que la decisión adoptada en el terreno de juego puede sostenerse ante una acción totalmente interpretable, por lo que siguiendo la filosofía VAR sólo entramos en errores obvios, claros y manifiestos», asegura, concluyendo con ese dogma que pocas veces se acoge a la realidad del arbitraje actual.

Florentino y los árbitros

Florentino Pérez dedicó buena parte de su discurso al asunto arbitral, recordando la mancha del caso Negreira: «Nos hemos quedado en blanco y yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y sólo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podían ser 14 porque me las han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada», dijo el presidente del Real Madrid durante su comparecencia.

«No me puedo callar con eso. No quiero que me den besos todo el día, pero esta confabulación que hay entre unos de la Ser, otros de la Cope… No, eso ya no», sentenció Florentino Pérez.