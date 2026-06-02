Hezonja luce su MVP antes del play off de manos de Llull y Rudy Fernández

Mario Hezonja lució este martes su premio al jugador de la temporada regular de la Liga Endesa. El alero croata fue el más votado para el MVP con 30 puntos por parte de los jugadores de la ACB y 35,5 de los medios de comunicación y también fue seleccionado entre el mejor quinteto. Antes del primer partido del play off frente a La Laguna Tenerife, la estrella blanca fue el protagonista, recogiendo sus dos premios de manos de Rudy Fernández y Sergio Llull.

En primer lugar, fue el ex capitán y ahora directivo del Real Madrid quien entregó a Hezonja el premio por formar parte del quinteto ideal de la Liga y, acto seguido, Llull le dio el MVP. El croata pidió a sus compañeros que se unieran a la breve celebración, cuerpo técnico incluido, antes de que arrancase un importantísimo duelo en el Palacio.

Cosas del destino, le tocó recibir a Hezonja el MVP delante de quien recoge el testigo, un Marcelinho Huertas que a sus 43 años sigue escribiendo su historia de leyenda en Tenerife y que retará al Real Madrid en estos play offs que arrancan este martes para blancos y tinerfeños.

Hezonja también acabó segundo en las preferencias de los entrenadores (24) y repitió segunda plaza, esta vez empatado con DeJulius, en la votación popular (14). Con un global de 103,5 puntos, el madridista superó con un margen amplio los 74,5 puntos de Jean Montero (Valencia Basket) y los 73,3 del propio David DeJulius (UCAM Murcia).

SúperMario Hezonja ya tiene su MVP

Tras estrenarse en el mejor quinteto de la Liga Endesa en la 2024-25, Hezonja repite como mejor alero en el ‘5’ ideal con el honor de lograr, por primera vez en su carrera, la nominación como MVP de la competición. Y es que la suya ha sido una temporada de récord. Hasta esta campaña, en toda su trayectoria en el campeonato doméstico había sido dos veces jugdor de la jornada, algo que ha logrado en tres ocasiones durante este curso.

En la jornada 14 lo consiguió en el Clásico (30 de valoración), en la 20 repitió elevando sus cifras (35) y en la 29 se salió del mapa para protagonizar, ante UCAM Murcia, una actuación histórica. En un duelo para el recuerdo, con un 131-123 en el marcador para la posteridad, SuperMario empezó a cimentar su MVP con 40 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 53 de valoración… ¡En menos de 30 minutos!

El primer jugador en veinte años en superar los 50 de valoración, el cuarto en el siglo tras Luis Scola, Pete Mickeal y Sylven Landesberg, y la mejor actuación liguera de un madridista en el siglo XXI. De ahí al final de la temporada, que acabó pletórico en cuanto a anotación y rol de líder en un Real Madrid acuciado por las bajas, sus números siguieron subiendo como la espuma hasta alcanzar un promedio de 18,8 de valoración por encuentro, solo por detrás de los 19,2 de Trent Forrest y los 24,3 de Luka Bozic.