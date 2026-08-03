La reflexión de Bernardo Silva sobre cuándo se enamoró del Real Madrid: «Después de jugar contra ellos sentí…»

Bernardo Silva ha hecho su carta de presentación en el Real Madrid. El portugués completó este lunes su primer día en Valdebebas, donde conoció a sus compañeros y a José Mourinho. Uno de los primeros fichajes que apostó el club blanco para reforzar la sala de máquinas madridista. Después de la doble sesión, el centrocampista dio sus primeras reflexiones sobre por qué decidió fichar y lo que significa para él el conjunto merengue.

«Es muy especial y estoy muy feliz de estar aquí. Hablar de este club no es necesario, porque toda su historia habla por sí misma. Estoy muy feliz de empezar e intentar ayudar a este equipo a seguir ganando, que es lo que sabe hacer: ganar, ganar y ganar. Soy uno más para ayudar e intentar seguir ese camino de victorias de este club espectacular», dijo.

Bernardo regresó de sus vacaciones después de caer eliminado en octavos del Mundial ante España. Decidió no seguir en el Manchester City y rechazó otras ofertas como las del Barcelona y Atlético. En su primer día como jugador blanco, el luso no escondió su emoción: «Cansado. Ha sido duro el primer entrenamiento, pero estoy muy feliz de conocer a toda esta gente y a mis compañeros. A algunos ya los conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y poder empezar esta pretemporada de una manera buena. La gente está con muy buena intensidad y la verdad es que este lugar se siente como una casa. Estoy muy contento de estar aquí», añadió.

Como portugués, también mostró su emoción por estar bajo las órdenes de Mourinho: «Hemos sido rivales algunas veces y ahora estamos del mismo lado. Estoy muy feliz porque es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués; desde pequeño mirábamos mucho sus equipos y siempre ha puesto el nombre de Portugal al nivel más alto. Estoy muy feliz de poder empezar y aprender con él», comentó.

Bernado Silva jura lealtad al Real Madrid

Bernardo, a pesar de que no tuvo un rol indiscutible en la Copa del Mundo, quiso presentarse destacando lo que ofrecerá al Real Madrid: «Soy un jugador de equipo, de trabajo, de intentar hacer a los que están a mi lado mejores. Siento que voy a dar mucho trabajo y mucha alegría todos los días para que podamos preparar los partidos y llegar lo mejor posible. Siempre intento estar disponible en varias posiciones para intentar ayudar al equipo. Soy un jugador que puede encajar en muchos lados y estaré preparado para todo, para lo que el Real Madrid necesite».

Cuando le preguntaron sobre la grandeza del club, el portugués confesó que nunca tuvo dudas de fichar: «De haber jugado muchas veces contra el Real Madrid se siente la importancia del club y se siente lo grande que es estar aquí, lo grande que es jugar en el Bernabéu, que es un estadio muy imponente. Cuando apareció el Real Madrid ha sido imposible no decir que sí. No me lo he pensado dos veces. El estar también al lado de mi familia, muy cerca de Portugal, en una cultura que es muy parecida, ayuda. Pero el sueño de jugar en el mejor club de la historia del fútbol, porque sus títulos dicen eso, es un privilegio y estoy muy feliz».

También destacó los dos espejos sobre los que quiere mirarse: «Tengo muchas referencias y Zidane, sin duda, es una de ellas. También Rui Costa por ser jugador del Benfica y Portugal y Modrić, que también ha sido una referencia muy grande para mí y un ejemplo, no solo de cómo estar en el campo, sino fuera. Lo conozco de hablar algunas veces y es un referente muy grande. Zidane tal vez sea top 5 de mejores jugadores de la historia del fútbol. Jugaba más o menos en mi posición y, cuando yo era pequeño, miraba la forma en que controlaba el balón y cómo jugaba», finalizó.