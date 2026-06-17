Oficial: Bernardo Silva es nuevo jugador del Real Madrid

El Real Madrid ya tiene chico nuevo en la oficina. Y a este le conoce bien, aunque le ha tocado sufrirlo más que disfrutarlo. Bernardo Silva es oficialmente nuevo jugador del conjunto blanco. El internacional portugués llega libre tras finalizar su etapa en el Manchester City y firma por dos temporadas, con una tercera opcional, en una operación que el club considera una de las grandes oportunidades de mercado del verano.

«El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028», comunicó la entidad blanca.

A sus 31 años, Bernardo aterriza en el Santiago Bernabéu después de una década compitiendo al máximo nivel en Europa. Lo hace además sin coste de traspaso, una circunstancia que ha permitido al Real Madrid adelantarse a otros clubes que también seguían muy de cerca su situación, entre ellos Atlético de Madrid y Barcelona. Eso sí, deberán pagar una prima de fichaje al jugador.

La llegada del portugués responde a una petición muy concreta de José Mourinho. El nuevo entrenador blanco consideraba prioritario reforzar el centro del campo con un futbolista experimentado, capaz de elevar el nivel competitivo del equipo desde el primer día y que entendiera perfectamente lo que exige la élite europea. Bernardo cumplía todos esos requisitos.

En Valdebebas entienden que el ex del Manchester City es mucho más que un centrocampista. Se trata de un futbolista capaz de jugar como interior, mediapunta, extremo e incluso falso delantero. Una polivalencia que siempre ha sido muy valorada por Mourinho y que permitirá al técnico portugués disponer de múltiples soluciones tácticas durante la temporada.

Además, Bernardo comparte representante con Mourinho. Ambos trabajan con Jorge Mendes, un detalle que ha facilitado enormemente una operación que llevaba varias semanas cocinándose en silencio.

Una carrera plagada de éxitos

Bernardo Silva aterriza en Madrid después de construir una de las trayectorias más exitosas del fútbol europeo reciente. Formado en el Benfica, dio el salto definitivo en el Mónaco, donde se convirtió en una de las grandes sensaciones del continente.

Aquella explosión le abrió las puertas del Manchester City de Pep Guardiola en 2017. Desde entonces se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del conjunto inglés. Durante nueve temporadas ha sido una pieza fundamental en uno de los equipos más dominadores del fútbol europeo.

En Inglaterra conquistó varias Premier League, FA Cup, Copas de la Liga y la Champions de 2023. Siempre siendo uno de los jugadores más utilizados por Guardiola gracias a su inteligencia táctica, su calidad técnica y su capacidad para interpretar cualquier escenario de partido.

A nivel internacional también ha sido un habitual con Portugal, formando parte de una generación histórica junto a Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes o Rúben Dias.

El futbolista ideal para el nuevo Madrid

Mourinho quiere construir un equipo competitivo, intenso y equilibrado. Un conjunto capaz de dominar partidos con balón, pero también preparado para sufrir cuando sea necesario. En ese contexto, Bernardo Silva encaja perfectamente.

Su capacidad para asociarse, presionar, conservar la posesión y aparecer entre líneas le convierten en un futbolista ideal para reforzar la medular. El Real Madrid incorpora talento, experiencia y jerarquía. Bernardo Silva llega libre, con un valor de mercado de 22 millones de euros según Transfermarkt, pero con un prestigio construido durante años en la élite. Un fichaje que lleva la firma de Mourinho y que refuerza la sensación de que el nuevo proyecto blanco quiere volver a competir por absolutamente todo desde el primer día.