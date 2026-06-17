Mourinho señala a su central favorito para reforzar la defensa del Real Madrid

El Real Madrid y José Mourinho siguen sondeando el mercado en busca de reforzar varias posiciones que quedan pendientes. Tras confirmar los fichajes de Konaté, Dumfries, Cucurella y Bernardo Silva (se hará oficial en breve), la dirección deportiva blanca busca otro central y un centrocampista. El nombre de Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, es la opción que más fuerza está cogiendo en las últimas horas. En Alemania dicen que gusta mucho a Mourinho y tendría una cláusula de salida de 50 millones.

El Real Madrid sigue trabajando en silencio a la búsqueda de un par de refuerzos más para la defensa y el centro del campo. El conjunto blanco ha hecho los deberes en una primera parte del mercado en la que ha reforzado tres posiciones de la defensa con Konaté, Dumfries y Cucurella y además también le ha añadido calidad y veteranía al centro del campo con Bernardo Silva. El fichaje del portugués será el próximo en hacerse oficial en los próximos días.

El Real Madrid también anunció en la mañana del martes la renovación de Antonio Rüdiger, que seguirá vistiendo de blanco por un año más, hasta 2027. Aun así, en las oficinas de Valdebebas siguen trabajando para cumplir las peticiones de José Mourinho y esto pasa por añadir un central más a la liga de fichajes. Y preferiblemente tiene que jugar por la izquierda. El nombre que más fuerza cobra en estos momentos es el de Nico Schlotterbeck, futbolista de 26 años del Borussia Dortmund y que actualmente está disputando el Mundial con Alemania.

Mourinho y el central para el Real Madrid

El periodista Patrick Berger de Sky Sports Alemania ha publicado en las últimas horas que Nico Schlotterbeck está en la lista de José Mourinho y que gusta mucho al entrenador portugués, que quiere a un central de perfil zurdo para reforzar la plantilla. El central del Dortmund cumple con estos requisitos y además, según apunta este medio, podría salir por los 50 millones de euros que marcaría su cláusula liberatoria.

🚨⚪️ Nico Schlotterbeck (26/🇩🇪) and Felix Nmecha (25/🇩🇪) are both on Real Madrid’s shortlist. José Mourinho is a big admirer of the #BVB duo and has already gathered information on both players. Mourinho is keen to sign a left-footed centre-back, with Schlotterbeck and Riccardo… — Patrick Berger (@berger_pj) June 16, 2026

The Athletic también informó en las últimas horas que Nico Schlotterbeck es uno de los tres centrales que está en la lista de Mourinho, junto con Ruben Dias, que también está en la agenda de Jorge Mendes, y Bastoni, del Inter de Milán.