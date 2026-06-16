En Alemania añaden un nuevo nombre a la lista de Mourinho para el Real Madrid

El Real Madrid sigue sondeando el mercado a la búsqueda de una opción buena, bonita y barata para el centro del campo y el centro de la defensa. A los fichajes de Marc Cucurella, Konaté, Dumfries y Bernardo Silva, todo hace indicar que se sumarán algunos más en las próximas semanas y la dirección deportiva blanca, con José Mourinho a la cabeza, está muy atenta a las posibles sensaciones del Mundial. Una de ellas ya ha sido relacionada con el conjunto blanco y es un jugador de Alemania: Felix Nmecha.

Después de anunciar el fichaje de Marc Cucurella, la dirección deportiva del Real Madrid sigue trabajando en la sombra para cumplir con las peticiones de José Mourinho. En la reunión celebrada la semana pasada en el hotel Santo Mauro de la capital se pusieron algunos nombres sobre la mesa y uno fue el del futbolista del Chelsea que jugará en el Bernabéu las próximas seis temporadas después de abonar una cantidad cercana a los 60 millones de euros.

Además de esta jugada maestra, la dirección deportiva blanca prepara más fichajes en una ventana en la que el club quiere dar un golpe sobre la mesa. El último nombre en salir a la palestra ha sido el de Felix Nmecha, un centrocampista del Borussia Dortmund y de la selección alemana que anotó un tanto en la goleada del equipo de Nagelsmann ante Curazao en el estreno en el Mundial.

Concretamente, han sido los medios Bild y Sky Sport los que han informado que el centrocampista de 25 años y 1,90 de altura es muy del gusto de José Mourinho. Está valorado en 50 millones de euros y en la última temporada ha disputado 42 partidos en los que ha anotado cinco goles y repartido tres asistencias con el Borussia Dortmund, que en 2023 pagó 30 millones por su pase al Wolfsburgo, que antes lo había fichado de la cantera del Manchester City. Sus buenas actuaciones le han valido para ser llamado a filas para el Mundial 2026.

El Real Madrid busca centrocampista

Felix Nmecha es el último centrocampista en ser relacionado con un Real Madrid que tiene claro que, además de Bernardo Silva, reforzará la medular con otro nombre en la presente ventana de fichajes. The Athletic incluso ha asegurado que el club blanco quiere hacer una gran inversión en un centrocampista de calidad.

Este medio ha puesto sobre la mesa los nombres de Mateus Fernandes, futbolista del West Ham, y de Enzo Fernández, que en OKDIARIO ya hemos informado durante los últimos meses que se ha ofrecido al Real Madrid hasta en dos ocasiones y su agente sigue llamando a la puerta de Valdebebas. The Athletic tampoco descarta la opción de Kees Smit, futbolista de 20 años del AZ Alkmaar.