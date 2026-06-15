En Inglaterra insisten con el próximo fichaje de Mourinho para el Real Madrid

En Inglaterra insisten con el fichaje de Enzo Fernández por el Real Madrid. Desde territorio británico confirman que el argentino quiere jugar en el equipo de Mourinho, que sigue buscando un centrocampista para reforzar la medular madridista. El actual jugador del Chelsea, que quiere salir de Stamford Bridge este verano, reaccionó en las redes sociales al fichaje de Marc Cucurella por el conjunto blanco.

El Real Madrid cerró en la tarde del domingo el fichaje de Marc Cucurella por 60 millones. El conjunto blanco ha trabajado en secreto la operación para cerrar la contratación de uno de los mejores laterales del mundo para las seis próximas temporadas. En las próximas horas se hará oficial el anuncio de un jugador que ha sido petición expresa de José Mourinho para el lateral zurdo del Real Madrid.

Enzo Fernández fue uno de los jugadores que reaccionó en las redes sociales al fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid. Al hijo del anuncio del lateral catalán, desde Inglaterra han vuelto a insistir con la llegada del centrocampista argentino al conjunto blanco. En OKDIARIO venimos informando desde hace meses de los ofrecimientos del jugador del Chelsea a través de sus representantes y en este medio también confirmamos en su día que no era la opción preferida de la dirección deportiva blanca.

La llegada de José Mourinho podría hacer cambiar las cosas, mientras que desde Inglaterra informan que el jugador está como loco por llegar al Bernabéu. El periodista Ben Jacobs ha sido el último en informar del ofrecimiento del jugador, por el que el Chelsea pediría alrededor de 120 millones de euros. «El Real Madrid está actualmente decidiendo sobre el tipo de perfil de mediocampista que quiere. Mateus Fernandes y Rodri son otros dos nombres discutidos», informó el periodista de TalkSports.

Enzo Fernandez is keen to join Marc Cucurella at Real Madrid, and has made no secret of wanting to leave Chelsea. Chelsea’s asking price remains £120m, as revealed last month. Club calm about the situation, but will sell at the right price. Real Madrid are currently deciding on… pic.twitter.com/dBRilDyasg — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 14, 2026

El Real Madrid busca centrocampista

Además de Bernardo Silva, cuyo fichaje también se anunciará en los próximos días, el Real Madrid sigue sondeando el mercado para reforzar el centro del campo en el presente mercado de fichajes. La dirección deportiva madridista, con José Mourinho a la cabeza, está buscando una opción buena, bonita y, si puede ser, barata para unirse a la medular madridista.

Uno de los nombres que ha salido en los últimos días y que gusta a José Mourinho es Mateus Fernandes, centrocampista de 21 años del West Ham, y que es una de las grandes gangas del mercado. El equipo inglés, que ha descendido este año de la Premier League, quiere hacer caja con el futbolista que ha sido una de las sensaciones del campeonato inglés en la presente temporada. Por ello, el precio de salida parece que será de 90 millones de euros, una cantidad que complica sus opciones para llegar al Real Madrid.