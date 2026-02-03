Enzo Fernández se ofrece al Real Madrid

Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, se ha ofrecido al Real Madrid a través de sus agentes. El campeón del mundo con Argentina estaría como loco por vestir de blanco y así lo ha comentado en su círculo íntimo y a Franco Mastantuono, jugador del Madrid y compañero suyo en la albiceleste. El gran problema es que el Chelsea pagó por él más de 121 millones hace tres años y no lo dejaría salir por menos de 140.

«Se ha ofrecido un gran jugador que le vendría bastante bien. Fue el mejor jugador joven del Mundial de Qatar y es íntimo amigo de un jugador del Real Madrid. Hablamos de Enzo Fernández, que es íntimo de Mastantuono. Está en el Chelsea y harto de Londres. Londres para un argentino, con tanta lluvia, no le mola mucho. Su sueño es jugar en el Real Madrid», explicó Eduardo Inda en su sección de exclusivas en El Chiringuito.

Una de las grandes prioridades del Real Madrid para el próximo verano es la contratación de un centrocampista creativo que sea capaz de mover al equipo y gobernar el juego. Desde la marcha de Kroos, traumática e inesperada, hace ahora temporada y medida el equipo madridista no levanta cabeza y ya ha perdido cuatro de los seis grandes títulos disputados en ese tiempo. Por eso en las oficinas de Valdebebas se afanan en la búsqueda de un clon del genial centrocampista alemán prematuramente retirado.

Primero se pensó que entre Camavinga y Fede Valverde podrían repartirse esa labor. No resultó. A Ceballos, ya desde los tiempos de Ancelotti, siempre le falta ese puntito para triunfar en el Real Madrid. Y a Arda Güler aún le viene muy grande el puesto. Por eso los rectores del club madridista asumen que tendrán que ir al mercado este verano en busca de un mediocentro de nivel mundial. Y es en ese escenario donde aparece el nombre de Enzo Fernández.

Enzo Fernández vale 140 millones

El argentino, de 25 años cumplidos hace un par de semanas, es una pieza fundamental en el centro del campo tanto del Chelsea como de la selección argentina con la que ya se proclamó campeón del mundo en Qatar. No hablamos de un futbolista cualquiera, sino de uno de los centrocampistas más cotizados del planeta. Para sacarlo del Benfica el Chelsea tuvo que soltar nada menos que 121 millones de euros en febrero de 2023, una cifra similar a la que el Real Madrid pagó por Jude Bellingham.

Ahora Enzo Fernández se siente preparado para asumir el reto de manejar el centro del campo del Real Madrid. Su sueño sería jugar de blanco en el Santiago Bernabéu y eso ya lo sabe el club blanco por boca de algún intermediario que tiene excelentes relaciones tanto con Stamford Bridge como con la casa blanca.

Pero para que Enzo Fernández pueda cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid hay que sortear primero un enorme obstáculo. La cantidad que pediría el Chelsea en concepto de traspaso (nunca inferior a los 140 millones) por el argentino, una cifra que en las oficinas de Valdebebas, al menos de salida, consideran prohibitiva. Saben que este verano les va a tocar rascarse el bolsillo de verdad, pero cada vez que ven las tres cifras les entra vértigo.

En todo caso Enzo Fernández encaja a la perfección en lo que está buscando el Real Madrid: un jugador capaz de gobernar el juego desde el fútbol y desde el carácter. Es cierto que no es un futbolista calcado a Kroos y que jugadores que serían perfectos para ese rol como Pedri o Vitinha sencillamente no están en el mercado, pero la necesidad que tiene el Madrid de fichar a un jugador de ese perfil es tan enorme que, venga quien venga, en el Bernabéu lo van a pagar. Y muy caro.