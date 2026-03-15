Turpin pitará la vuelta en el Etihad: es su tercer Manchester City-Real Madrid en un año

Clément Turpin ha sido el árbitro designado para el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid en el Etihad. La del próximo martes (21:00 horas) será la tercera vez en sólo un año que el árbitro francés dirija este mismo encuentro.

Estuvo en el duelo de ida del play off la pasada temporada, en el que los blancos se impusieron por 2-3 en campo rival, y también este curso en el de la fase de liga en el Santiago Bernabéu, donde ganaron los de Pep Guardiola con algo de polémica.

Turpin, nacido en Oulins hace 43 años, estará auxiliado en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, el cuarto árbitro será Willy Delajod y en el VAR estarán Jerome Brisard y Bastien Dechepy. El francés dirigirá al Real Madrid por undécima vez en Champions.

En los otros equipos pitados al Real Madrid, ganó al Ludogorets en diciembre de 2014 (4-0), al Roma en noviembre de 2018 (0-2), al Inter de Milán en noviembre de 2020 (3-2), al Chelsea en abril de 2022 (1-3), al Liverpool en la final de la Champions de mayo de 2022 (1-0), que decidió un tanto de Vinicius, al Nápoles en octubre de 2023 (2-3) y al Atlético en marzo de 2025 (2-1). Además, empató (2-2) ante el Bayern de Múnich en abril de 2024.

Otra vez Turpin en el City-Real Madrid

Al City le dirigirá por octava vez. Aparte de los dos partidos ante el Real Madrid, dirigió las victorias contra el Borussia Monchengladbach en septiembre de 2015 (1-2), el Schalke (7-0) en marzo de 2019 y la Juventus (5-2) en el pasado Mundial de Clubes, y en la derrota ante el cuadro turinés (2-0) en diciembre de 2024 y el empate ante el Bayern (1-1) en abril de 2023. Su último encuentro en la presente Champions fue la victoria del Atlético contra el Brujas (4-1) en el Metropolitano.