Koeman confirma que Florentino Pérez ya tiene atado el fichaje de Dumfries por el Real Madrid

Florentino Pérez sigue cerrando fichajes antes de las elecciones del Real Madrid. Después de anunciar la vuelta de Mourinho y Konaté, el siguiente que está muy cerca de confirmarse es Dumfries, quien se unirá al conjunto blanco la próxima temporada si Florentino es reelegido como presidente. Una operación estratégica para seguir apuntalando la defensa con futbolistas de talla mundial.

Aunque aún no es un fichaje confirmado por Florentino Pérez, el que ha adelantado que todo está a falta de los últimos detalles es Ronald Koeman. El seleccionador de Países Bajos está concentrado junto con Dumfries preparando el Mundial y es por ello que ha podido confirmar que el lateral ya ha pasado reconocimiento médico con el Real Madrid: «Sí, pasó el reconocimiento médico cerca de Zeist. Yo le di permiso. No sé si está cerrado definitivamente, pero si hay alguien que se lo merece, es él», explicó en rueda de prensa.

Koeman también bromeó con que le hubiese gustado que Dumfries fichase por el Barcelona, pero el acuerdo de Florentino Pérez con el defensa se ha cerrado en cuestión de días. El lateral de 30 años dejará el Inter a cambio de pagar su cláusula de 25 millones de euros. Un fichaje para reforzar el lateral después de la marcha de Carvajal y con un perfil top de Europa. Viene de ganar Liga y Copa siendo titular indiscutible con su equipo.

Dumfries, otro refuerzo más para la defensa

A falta de que se pueda confirmar de manera oficial, el potente lateral de 30 años dejará el Inter de Milán para vestir de blanco la próxima temporada, una operación que se ha cerrado tras el pago de los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión y después de que el futbolista superara con éxito el pertinente reconocimiento médico. A pesar de haber pasado este invierno por una cirugía por su tobillo, su perfil gusta mucho. Dumfries destaca por su verticalidad para ayudar al ataque y por ser un portento físico.