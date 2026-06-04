Florentino hace oficial el fichaje de Konaté por el Real Madrid si es presidente

Florentino Pérez ha anunciado su segundo fichaje si es presidente del Real Madrid. Después de anunciar el bombazo de la vuelta de José Mourinho como nuevo entrenador, el segundo en la lista que ha confirmado es la llegada de Ibrahima Konaté. El central del Liverpool llegaría como agente libre tras terminar contrato con el Liverpool y ser uno de los atractivos para que el socio ponga su papeleta en las elecciones de este domingo.

Las últimas horas han estado llenas de nombres tanto de Florentino Pérez como de Enrique Riquelme. En la noche del miércoles fue el primero que anunció el primer gran nombre con el entrenador portugués, y horas después Riquelme confirmó que ficharía a Erling Haaland como la estrella de su candidatura. Aunque el noruego es un nombre potente en Europa, Florentino ha confirmado que hará varios fichajes este verano si vuelve a ser elegido.

«Estamos trabajando en todas estas incorporaciones. Le puedo asegurar si yo sigo siendo presidente del Real Madrid, uno de los grandes defensas del mundo como es Konaté, jugará en el Real Madrid a partir de la próxima temporada», confirmó Florentino Pérez en una entrevista para As. Además, anunció que no será el único defensa que fichará para el Real Madrid para desatar más expectación sobre las nuevas incorporaciones para la próxima temporada en una de las zonas más castigadas de la plantilla.

«Vendrán más. Seguro. Todos los que me conocen saben que los grandes jugadores quieren jugar en el Real Madrid y yo también. Y saben que yo lo hago realidad». Sobre otro nombre propio como Nico Paz, Florentino aseguró que lo estudiará con Mourinho si ejercer o no la opción de compra: «Nico Paz es uno de esos grandes jugadores que se han formado en nuestra cantera y que hoy es uno de los futbolistas por el que pelean grandes clubes europeos. Ha hecho una gran temporada con el Como», comentó.