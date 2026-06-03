Enrique Riquelme asegura que si es presidente Haaland será jugador del Real Madrid

Enrique Riquelme soltó la gran bomba en El Hormiguero, el programa más visto de la televisión en España. El candidato a la presidencia del Real Madrid reveló que, en el caso de ganar las elecciones el próximo 7 de junio, Erling Haaland será jugador del equipo blanco. Todo ello lo hizo acompañado de un compromiso por escrito firmado ante notario.

«Nunca se venderá nada del club, y al 100% seguirá siendo de los socios. Eso está aquí plasmado. Si incumplo alguna de mis promesas respecto a estos jugadores (Rodri y Haaland), he firmado una garantía donde, por cualquier incumplimiento, pago el 100% de todas las cuotas de todos los socios para la próxima temporada», dijo Enrique Riquelme.

La realidad es que el nombre de Haaland siempre ha estado ligado al Real Madrid. Antes de fichar por el Manchester City fue uno de los grandes objetivos del club blanco y dentro de Valdebebas nunca han escondido la admiración que existe por el delantero noruego.

Además, diversas fuentes próximas al entorno del futbolista sostienen que Haaland conserva una vía de salida pactada para el futuro. Por lo tanto, sí existiría un mecanismo que le permitiría decidir su destino cuando considere que su etapa en Inglaterra ha llegado a su fin. Los detalles permanecen bajo absoluta confidencialidad, pero en el mercado existe la convicción de que el delantero quiso reservarse cierto control sobre su carrera a largo plazo.

Ahí es donde Riquelme cree que puede aparecer el Real Madrid. Desde su candidatura consideran que Haaland representa al futbolista ideal para liderar una nueva era en el Santiago Bernabéu.

Raúl y Hierro, los hombres fuertes

Pero el proyecto va mucho más allá del mercado de fichajes. Uno de los pilares fundamentales de la candidatura de Riquelme es recuperar peso específico madridista dentro de la estructura deportiva. Para ello, el empresario lleva tiempo trabajando en una fórmula que situaría a dos leyendas del club en puestos de máxima responsabilidad.

Raúl González tendría el papel de directo deportivo, por lo que será una de las figuras encargadas de liderar el nuevo proyecto futbolístico. El máximo goleador histórico del club durante muchos años es una de las personas de máxima confianza de Riquelme y una pieza clave dentro de su plan. Junto a él aparecería Fernando Hierro. El ex capitán madridista asumiría funciones de directo de la cantera.

Rodrigo, el elegido para la medular

Otro de los grandes objetivos de la candidatura es Rodrigo Hernández. El capitán de la selección española quiere abandonar el Manchester City este verano y ya ha trasladado a su entorno que desea regresar a Madrid. El Atlético trabaja para intentar cerrar su fichaje, pero Riquelme tiene un acuerdo con sus representantes para que, en el caso de ganar, pueda vestir de blanco.

La relación entre el candidato y el centrocampista es excelente y existe una sintonía total entre ambas partes. Por eso, el internacional español aparece como una de las grandes obsesiones deportivas de la candidatura. Su llegada supondría incorporar al mejor centrocampista del mundo a una plantilla que busca un futbolista capaz de dirigir el juego durante la próxima década.

Arteta, el elegido para el banquillo

La otra gran decisión afecta al banquillo. Riquelme ha llegado a un acuerdo con Mikel Arteta, que representa el perfil ideal para liderar el próximo ciclo del Real Madrid. Su trabajo en el Arsenal ha sido seguido muy de cerca por el empresario y su entorno, que valoran especialmente su capacidad para construir proyectos competitivos y desarrollar talento joven.