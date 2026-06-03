Enrique Riquelme anuncia que Fernando Hierro será el Director de la Fábrica

Riquelme ha convencido a Fernando Hierro para dirigir la cantera en caso de ganar las elecciones

Con la presencia del ex capitán al frente de la cantera, el candidato Riquelme quiere "ayudar a construir una cantera con estructura, valores y ambición de triunfar en el primer equipo"

Hierro
Fernando Hierro será el Director de La Fábrica con Enrique Riquelme. (LegadoyFuturo)

Enrique Riquelme sigue desvelando incógnitas de su proyecto. Después de anunciar que Rodrigo será jugador del Real Madrid y Raúl González Blanco su director deportivo, ahora ha desvelado que «Fernando Hierro se incorpora como Director de La Fábrica» si es presidente. El candidato a las elecciones a la presidencia del Real Madrid sigue llenando el club de leyendas, y ahora apuesto por otro ex capitán para dirigir la cantera.

«La Fábrica necesita algo más que talento», comienza diciendo la publicación en redes sociales, para luego añadir que «necesita liderazgo, exigencia y madridismo». En ese sentido, Riquelme ha anunciado que «Fernando Hierro se incorpora como Director de La Fábrica para ayudar a construir una cantera con estructura, valores y ambición de triunfar en el primer equipo».

«Seguimos recuperando la identidad que hizo grande al Real Madrid. Y seguimos construyendo el Madrid del futuro», concluye. A estas palabras le acompaña un vídeo con imágenes del ex jugador con un: «Bienvenido a casa, Hierro».

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