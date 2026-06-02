Enrique Riquelme: «Raúl González será el director deportivo del Real Madrid si soy presidente»

Enrique Riquelme ha desvelado en la noche de este lunes que Raúl González Blanco será su director deportivo si gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Una leyenda madridista como jugador y entrenador del Castilla hasta el curso pasado. El candidato a la presidencia del club blanco soltó la noticia de una de las parcelas deportivas que ya informó que quería reforzar si los socios le eligen como presidente.

«¿El presidente de los Chicago Bulls a quién tendría de director deportivo?», comenzó preguntando Enrique Riquelme antes de soltar la bomba informativa. «Necesitamos volver a esos valores, a ese madridismo, a ese ADN… y que lo puedan transmitir. Tiene que ser una leyenda, acompañada de grandes profesionales. Mi director deportivo tiene que ser alguien que ha jugado 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles e internacional más de 100 veces. Creo que no hay nadie que conozca mejor la casa blanca. Y esa es la persona que hemos decidido», añadió el candidato a la presidencia del Real Madrid.

«Hemos decidido que sea el director deportivo del Real Madrid. Y cuanto más lo he conocido, creo que no nos hemos equivocado. Es la persona correcta para liderar de lejos un proyecto deportivo como el que viene a este club. Es Don Raúl González Blanco. Si yo soy presidente, Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid», desveló Enrique Riquelme en El Larguero de la Cadena SER.

⚪️ 𝐄𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐑𝐢𝐪𝐮𝐞𝐥𝐦𝐞 ANUNCIA en #ElLarguero que su director deportivo será RAÚL GONZÁLEZ BLANCO 🗳️ 🚨💥 «Si soy elegido presidente del @RealMadrid, nuestro director deportivo será don @RaulGonzalez» 📲 @legadoyfuturo26 👔 pic.twitter.com/WSHXbfnrSg — El Larguero (@ellarguero) June 1, 2026

Comunicado de Riquelme sobre Raúl

La candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid hace oficial su intención de incorporar a Raúl González Blanco como director deportivo del club en caso de resultar elegida.

Con esta decisión, el proyecto liderado por Riquelme refuerza su apuesta por situar en el centro de la estructura deportiva a figuras que representan de manera genuina la historia, los valores y la identidad del Real Madrid.

Raúl González Blanco es una de las grandes leyendas del club y del fútbol mundial. Capitán durante una de las etapas más destacadas de la historia reciente del Real Madrid, su trayectoria deportiva ha estado marcada por el compromiso, la exigencia, la humildad y el respeto, valores que la candidatura considera esenciales para el presente y el futuro de la entidad.

La propuesta responde a la convicción de que el Real Madrid trasciende los resultados deportivos y se define, en gran medida, por el legado de quienes han construido su historia dentro y fuera del terreno de juego. En este sentido, la candidatura considera que Raúl, por su conocimiento del club y su trayectoria, reúne las condiciones idóneas para liderar el área deportiva en un momento clave.

Raúl representa como pocos lo que significa el Real Madrid. Ha defendido este escudo con una entrega y una ejemplaridad que forman parte de la identidad del club. Contar con él en la dirección deportiva es la mejor garantía para preservar esa esencia y proyectarla hacia el futuro.

Con esta incorporación, el proyecto de Enrique Riquelme avanza en la configuración de un modelo que apuesta por combinar profesionalización, conocimiento del negocio deportivo y recuperación del protagonismo de figuras históricas del club en sus órganos de decisión.

La candidatura subraya que la incorporación de Raúl se enmarca en una visión más amplia orientada a reforzar la identidad del Real Madrid, proteger su legado y consolidar un modelo centrado en la excelencia deportiva y en los valores que han definido históricamente al club.