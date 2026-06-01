Vinicius prepara su baile ‘Mundial’

«¡A por el sexto!». Ese fue el mensaje de Vinicius Junior después de golear con Brasil a Panamá en el primer amistoso antes de comenzar el Mundial. El delantero del Real Madrid marcó un golazo y dio una asistencia como su carta de presentación a todo el mundo. Después de una temporada complicada en el Santiago Bernabéu, Vinicius tiene clara su obsesión: quiere ser el líder que lleve a su selección a ganar su sexta Copa del Mundo.

Con el conjunto blanco no ha vivido la gloria de ganar títulos. 22 goles y 14 asistencias en 53 partidos no fueron suficientes, pero sí algo tiene en mente Vinicius, que la frustración la convierte en motivación. Ya lo demostró así en el pasado, pero ahora quiere hacerlo con Brasil. Quiere ser el héroe de la Canarinha. Y para ello, el reto es complicado, pero no imposible para un jugador de su tallaje.

Desde hace días se marchó al país sudamericano para prepararse con Carlo Ancelotti. Fue uno de los cabezas de cartel de la lista definitiva de Brasil junto a otras estrellas como Raphinha, Endrick, Neymar y compañía. Un poderosísimo ataque que pocas selecciones pueden igualar en esta Copa del Mundo. Vinicius quiere ser uno de los pesos pesados del vestuario y devolver a la pentacampeona del mundo al pedestal de una de las grandes favoritas junto con España, Argentina, Francia o Portugal.

Vinicius aprendió en Qatar

Qatar le ayudó a conocer la presión que supone jugar un Mundial. Marcó un gol, dos asistencias y brilló en octavos ante Corea del Sur. Sin embargo, cayó eliminado en cuartos de final ante Croacia en los penaltis, dejándole un sabor agridulce con ganas de revancha cuatro años después. Desde entonces, es otro Vinicius. Es un Vinicius más maduro, con más recorrido en la selección. Suma 48 partidos oficiales con Brasil con un balance total de 9 goles y 9 asistencias…pero aún sin el premio de levantar títulos. Con el éxito en su palmarés con el Real Madrid, ganando todo lo que se puede ganar con apenas 25 años, ahora quiere que en Brasil le consideren un ídolo.

«Desde los 19 años estoy en la selección, pero ahora estoy en primera línea, liderando el equipo y tratando de conducir a Brasil a la cima del fútbol. En el último Mundial teníamos un equipo excelente, casi no perdíamos partidos, pero a la hora de la verdad no alcanzamos nuestro objetivo. En el fútbol hay mucha presión, y en la selección más todavía. Llevamos mucho tiempo sin ganar el Mundial. Sabemos que tendremos una presión enorme dentro del campo, pero mantener la calma fuera puede hacernos mejores», reflexionó hace unos meses.

El domingo jugará Brasil el último amistoso ante Egipto y luego disputará sus partidos en el Grupo C ante Marruecos, Haití y Escocia. A priori, Vinicius y su selección parten como favorita para pasar como primera, pero el jugador del Real Madrid sabe que en esta clase de competiciones el mínimo error se paga caro. La samba llegará al Mundial y, con ella, Vinicius prepara su baile ‘Mundial’ que le coloque en la cima del fútbol de nuevo.