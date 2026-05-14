Carlo Ancelotti renueva con Brasil hasta 2030

Carlo Ancelotti renueva con Brasil. Antes de que se juegue el Mundial, la selección brasileña da este paso con el ex entrenador del Real Madrid, al que renueva hasta 2030. Un importante contrato con el que Brasil quiere «reflejar no sólo el apoyo al trabajo realizado» por Ancelotti, sino «también la confianza que se ha ganado de la plantilla y de los aficionados brasileños desde su llegada a finales de mayo de 2025».

Ancelotti, que lleva en la selección de Brasil menos de un año, no ha disputado todavía ningún gran torneo con el equipo cinco veces campeón del mundo. El Mundial que se jugará en un mes en Estados Unidos, Canadá y México será el primero para el técnico italiano.

«Desde que asumió el cargo, el técnico italiano se ha convertido en una figura central en el fortalecimiento del fútbol brasileño, trabajando estrechamente con diversas áreas de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y consolidando una relación marcada por la identificación, el excelente trabajo y la estabilidad», ha explicado la Federación Brasileña.

Ancelotti ha explicado que está muy contento en Brasil y que en este año «hemos trabajado para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo». Según ha dicho el ex entrenador del Real Madrid, «la CBF y yo queremos más»: más victorias, más tiempo, más trabajo».

Brasil argumenta este nuevo contrato de Ancelotti hasta 2030 porque así podrá tener un contrato con un ciclo completo de selecciones (de 2026 a 2030). «La renovación del contrato de Carlo Ancelotti representa un paso más en nuestro compromiso de ofrecer a la selección nacional pentacampeona del mundo una estructura cada vez más sólida, moderna y competitiva», explican desde la Confederación Brasileña de Fútbol.

Además, también le lanzaron varios elogios personales: «La trayectoria y el currículum de Ancelotti hablan por sí solos. Pero, además, es una persona excepcional. Estamos sumamente satisfechos con el trabajo realizado desde su llegada. Su permanencia por otros cuatro años refleja nuestra confianza en un proyecto sólido, construido con equilibrio, experiencia y visión de futuro».