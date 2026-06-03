Ansu Fati anuncia que será artista urbano y lanzará su primera canción antes de marcharse del Barcelona

Las horas de Ansu Fati en el Barcelona están contadas. El delantero no quiere volver al club azulgrana y es cuestión de días que se cierre su salida definitiva al Mónaco. Una operación inminente, ya que no cuenta tampoco para los planes de Hansi Flick y, mientras se cierran todos los detalles y aprovechando que tampoco fue llamado para jugar el Mundial con España, anunció que comenzará una carrera como artista musical.

Ansu Fati también es conocido por sus gustos musicales y ha querido dar el salto en el mundo de la música, al igual que hicieron otros futbolistas como Jesé Rodríguez. Su primer single lo ha llamado «Sea como sea» y saldrá el próximo 19 de junio: «Al fin puedo contarles una gran novedad. Llega mi primer single musical. Es un proyecto muy especial que he creado con muchísima ilusión y que tenía muchas ganas de compartir con todos vosotros. Espero que os acompañe, os emocione y lo hagáis vuestro tanto como yo», escribió en su perfil de Instagram.

Una canción a la que Ansu Fati ha pedido a sus fans que guarden el ‘presave’ para que la escuchen nada más salga y apoyen sus primeros pasos como artista. Una noticia que ha querido dar mientras su carrera futbolística está cerca de dar un nuevo giro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ansu Fati (@ansufati)

Ansu Fati fichará por el Mónaco

Ansu Fati se marchó cedido al Mónaco el verano pasado en busca de oportunidades y allí ha encontrado el rol que buscaba después de no contar para el Barcelona. En esta temporada jugó 30 partidos y marcó 12 goles. Números que le han devuelto la ilusión por intentar volver al nivel antes de la lesión grave que le hizo perder el brillo que tanto maravilló al Barcelona.

El club culé quiere liberarse de su alto salario y liberar masa para su mercado de fichajes, por lo que la salida de Ansu Fati beneficia a las tres partes. Hasta que se haga oficial la negociación, el delantero español comienza también una nueva vida desde el aspecto musical.