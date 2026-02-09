Los Mossos investigan al hermano de Ansu Fati por una presunta agresión sexual en la casa de Lamine Yamal

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación por una presunta agresión sexual cometida por Fatinho Jr., el hermano de Ansu Fati. Unos hechos que se habrían producido en la madrugada del sábado al domingo 8 de febrero en la casa de Lamine Yamal. La mujer, de nacionalidad neerlandesa, se habría despertado en casa de la estrella del Barcelona junto al hermano de Fati, asegurando haber sufrido tocamientos por parte de éste y una agresión física.

Los hechos, según revela el diario ABC, habrían sucedido tras una noche de fiesta en una discoteca de Barcelona. La presunta víctima habría acudido con ellos y más amigos y terminaron la noche en casa del futbolista del Barça. Asegura que al despertarse tenía Fatinho al lado y que había sufrido tocamientos no consentidos, además de sospechar que podría ser víctima de sumisión química.

La mujer puso los hechos en conocimiento de los Mossos y fue trasladada a un hospital para que se le realizaran pruebas, antes de formalizar la denuncia. Por ese motivo, la policía autonómica ha abierto un incidente por la presunta agresión sexual del hermano del jugador del Barcelona, que se encuentra cedido esta temporada en el Mónaco. También asegura que recibió una bofetada.

Fatinho siempre se ha mostrado muy próximo a las amistades de su hermano en el Barcelona. De hecho, es habitual verle compartir fotografías y viajes además de con Ansu, con el resto de jugadores de la cantera culé con los que el jugador cedido en el Mónaco ha coincidido en estos años en la disciplina culé. En este caso, habría estado junto con Lamine Yamal y otros amigos en una conocida discoteca de la Ciudad Condal, terminando la noche en la casa de la estrella barcelonista, donde habría cometido una presunta agresión sexual a esta mujer neerlandesa, que despertó a su lado y sospechando haber sido sometida químicamente.