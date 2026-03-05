Adiós al mal olor en las zapatillas: el aparato de Decathlon que elimina las bacterias y seca el calzado al instante

Decir adiós al mal olor en las zapatillas puede parecer una misión imposible, sobre todo para los que hacen deporte a diario o utilizan el mismo calzado durante largas jornadas. Sin embargo, la cadena deportiva Decathlon ha puesto en el punto de mira un pequeño aparato que promete cambiar esa rutina incómoda de dejar las zapatillas al sol, junto al radiador o en cualquier rincón ventilado de la casa. Se trata del secador y ambientador de botas ShoeDry, un dispositivo diseñado para secar el interior del calzado y al mismo tiempo reducir las bacterias responsables del mal olor. Menos humedad, menos microorganismos y por tanto menos olor desagradable al quitarse los zapatos después de entrenar o de una jornada intensa.

El problema del mal olor en el calzado no es solo una cuestión estética o social. La humedad que se acumula en el interior de las zapatillas tras varias horas de uso crea el entorno perfecto para que proliferen bacterias y hongos. Esa mezcla de sudor, calor y poca ventilación es la responsable de ese olor tan característico que a veces persiste incluso después de lavar las plantillas. Por eso, cada vez más personas buscan soluciones que no impliquen tener que cambiar de zapatillas constantemente. Por todo ello, el secador ShoeDry se presenta como una alternativa sencilla, pues se introduce en el interior del calzado y mediante la combinación de aire caliente suave y luz ultravioleta (UV) ayuda a secar y a combatir los microorganismos que causan el mal olor.

El uso de luz UV no es casual. Esta tecnología se emplea desde hace tiempo en distintos ámbitos para reducir la presencia de bacterias en superficies. En el caso del calzado, su aplicación apunta directamente al foco del problema: el interior húmedo y cerrado de la zapatilla. A diferencia de dejar los zapatos al aire libre, donde el secado depende del clima y puede tardar horas, este aparato acelera el proceso desde dentro. Esto resulta especialmente útil en invierno o en zonas con alta humedad, donde el calzado puede tardar más de un día en secarse por completo. Además, al eliminar la humedad con mayor rapidez, también se contribuye a conservar mejor los materiales y a evitar esa sensación incómoda de ponerse unas zapatillas aún frías o ligeramente mojadas.

El artículo de Decathlon para secar zapatillas

A todo ello se suma un factor clave, que es el precio. Actualmente, el secador ShoeDry puede comprarse por 19,95 euros, cuando su precio original era de 34,95 euros, lo que supone un descuento del 42%. Esta rebaja lo convierte en una opción especialmente atractiva para los que buscan una solución económica sin tener que realizar una gran inversión. En un contexto en el que cada vez se mira más el bolsillo antes de comprar cualquier accesorio para el hogar, esta diferencia de precio es decisiva.

Otro aspecto que llama la atención es su enfoque práctico para el día a día. No se trata de un equipo grande ni complicado de usar, sino de un dispositivo pensado para enchufar y dejar actuar mientras se realizan otras tareas en casa. Para aquellos que entrenan varias veces por semana, practican senderismo o simplemente caminan mucho a lo largo del día, contar con un sistema que deje el calzado listo en poco tiempo puede marcar la diferencia.