Fernando Alonso habló este jueves de los problemas de vibraciones del Aston Martin, que llegan a través del motor Honda. El Mundial de F1 arranca este fin de semana con el GP de Australia y el asturiano asegura en la previa que a pesar de los problemas cree que «Aston ganará un Mundial». La única duda que tiene es si él lo vivirá estando al volante del coche verde o con otro rol dentro del equipo.

«Como ya dije el año pasado cuando renové el contrato, creo que para este equipo ganar un campeonato es cuestión de tiempo. Ya tenemos todo listo y nos enfrentamos a otra dificultad y desafío con las nuevas regulaciones y el cambio de motor», comenzaba diciendo el piloto asturiano en la previa de la primera carrera de la temporada.

No obstante, Fernando Alonso confía en darle la vuelta a la situación, aunque no sabe si a tiempo para que él pueda vivirlo como piloto: «Pero todo se puede arreglar. La única duda que tengo es si estaré al volante o en una posición diferente en el equipo. Creo que ganaré un campeonato con este equipo tarde o temprano».

Respecto al pesimismo que hay desde fuera por los problemas de vibraciones del monoplaza, el bicampeón del mundo de F1 dijo: «Creo que parece más difícil desde fuera, lo cual es comprensible, ya sabes, hay altas expectativas para Aston y estoy de acuerdo en eso, pero sí, creo que sabemos lo que hacemos, conocemos las limitaciones del coche y, como probablemente dijo Adrian Newey, empezamos un poco por detrás cuando se unió al equipo y cambió un poco la filosofía del coche».

«Ahora, esperábamos que el coche del estreno estuviera un poco desmejorado y también quizás en las primeras dos carreras, pero creo que Newey sabe qué hacer en el coche y qué arreglar, qué áreas tienen bajo rendimiento y otras en las que tienen más potencial, así que parece que tenemos una dirección clara en el chasis y eso no me preocupa», comentó.

Problemas de vibraciones

Sobre las vibraciones que sienten en el volante que vienen a través del motor del AMR26, Fernando Alonso explicó en DAZN lo siguiente: «Bueno, se sienten, hay vibraciones que vienen por el motor, que Honda ya las identificó en los primeros test y hemos visto que el coche no aguanta, a veces se rompen los espejos, otra vez se rompe la luz trasera, otra vez los pilotos, lógicamente, notamos todas esas vibraciones y después de unas vueltas pues se te quedan un poco adormecidas las manos o los pies o el cuerpo en general».

Sin embargo, el bicampeón del mundo tampoco ve este problema como «una limitación tan grande». «Quiero decir que las vibraciones no son el problema mayor que tenemos. Si estuviésemos luchando por la victoria, con las vibraciones puedo hacer tres horas en el coche que no me pasaría nada. No estamos en esa situación por desgracia y las vibraciones lo que hacen es que se rompen luego las baterías, entonces es ahí un poco el punto que tenemos que mejorar esas vibraciones, vengan de donde vengan del motor», advirtió.

En este sentido, de cara al fin de semana en Melbourne, el asturiano confirmó que en Honda «han probado tres o cuatro soluciones en Japón en el banco de pruebas». «Tengo curiosidad de ver cómo van en el coche», admitió el ovetense. De todos modos, sabe que este primer fin de semana mundialista tienen «retos por delante». «Por desgracia, no estamos al cien por cien ni mucho menos y tenemos que primero ver la fiabilidad, si hemos mejorado. Han hecho todo el trabajo posible en Japón con el motor para que dure todas las vueltas posibles y no vibre tanto como en los test», detalló.

«Y luego tenemos en el chasis, que como hemos hecho un invierno tan corto y con tantos problemas mecánicos, la verdad es que no hemos podido realizar todas las pruebas de ‘setup’, ver el coche qué es lo que necesita, las alturas y los reglajes típicos de puesta a punto», añadió al respecto. Por este motivo, Alonso tiene claro que están en una «fase inicial» con el AMR26 y no es demasiado optimista. «Creo que estas primeras carreras vamos a tener que utilizarlas un poco para mejorar y encontrar un poco la dirección del coche», sentenció.