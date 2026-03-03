Aston Martin pide más paciencia a Alonso:»Las primeras carreras no marcan las del resto del año»

A pocos días de que empiece el Mundial, la preocupación con Aston Martin es real. La ilusión por un 2026 de tener un coche competitivo para Fernando Alonso de la mano de Adrian Newey ha pasado a ser un infierno que se vivió de lleno en pretemporada. El AMR26 ha estado sufriendo varios problemas a causa del motor Honda y las expectativas cayeron por los suelos. Ante las súplicas del asturiano, en Silverstone han llamado a la paciencia antes de Australia.

La discrepancia entre Aston Martin y Honda buscando culpables de qué estaba fallando para que el monoplaza sufriesen tantas averías sembró el desconcierto de si Alonso podía llegar a tiempo para correr el primer Gran Premio de esta temporada. La pretemporada en Bahréin apenas dio frutos y las expectativas para Australia son nulas. Aun así, los británicos confían en que todo es necesario para ser mejor los próximos meses: «Cada temporada, el primer Gran Premio presenta muchas incógnitas, este año más que la mayoría tras el mayor cambio en el reglamento del deporte en una generación. Pero sea cual sea el desarrollo del fin de semana inaugural, esta no será una temporada en la que las carreras iniciales marquen la pauta para el resto del año», explicaron en un comunicado oficial.

Las averías producidas en los tests han generado un problema en cuanto al suministro de piezas de repuesto e incluso se llegó a especular la opción de quedarse fuera de Melbourne, aunque la opción más real es recorrer el tramo mínimo para evitar más averías. Estos días están siendo de mucho trabajo entre Honda y Newey para abordar las urgencias que necesitan solucionar. «Nuestros ingenieros de Sakura y el personal en pista están trabajando intensamente para introducir mejoras», explicaron en la marca nipona. Con Australia a la vuelta de la esquina, Aston Martin ya piensa a medio-largo plazo para que los problemas de Fernando Alonso vayan desapareciendo.