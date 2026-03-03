El paro baja en la Comunidad Valenciana de Pérez Llorca mientras repunta en la España de Sánchez

El paro se ha reducido en 1.102 personas en la Comunidad Valenciana el pasado mes de febrero, mientras que en paralelo ha sufrido un repunte en el conjunto de España, con 3.584 parados más. Con esa reducción, la cifra total de desempleados en territorio valenciano es de 290.629 personas. Estas cifras suponen en sí mismas el mejor dato en un mes de febrero desde el año 2008 . Confirman, además, la tendencia laboral positiva del mercado valenciano.

De hecho, el el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Perez Llorca, ha puesto en valor este mismo martes que las cifras demuestran que las políticas activas de empleo del Gobierno valenciano «están dando resultado». Llorca ha agregado que esas mismas cifras evidencian, a su vez, que la Comunidad Valenciana mantiene, en materia de ocupación, una línea «más favorable», que la media nacional.

Según los datos correspondientes al pasado mes de febrero, en la Comunidad Valenciana se han registrado un total de 104.130 contratos, con un crecimiento interanual del 1,94%. La contratación indefinida ha alcanzado los 55.604 contratos, «el mejor registro para un mes de febrero», según ha expresado Pérez Llorca.

El paro femenino ha descendido en febrero en la Comunidad Valenciana en 12.276 mujeres (-6,43%). En tanto que desempleo de menores de 25 años ha experimentado un una bajada interanual del 8%, lo que representa el mejor dato en un mes de febrero.

El pasado mes de febrero, se han registrado un total de 2.242.021 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana, con 11.313 nuevas afiliaciones, respecto a enero, lo que supone un incremento del 0,51%, superior al 0,45% estatal.

Además, la Comunidad Valenciana vuelve a liderar el crecimiento porcentual de afiliados a la Seguridad Social por sexto mes consecutivo, con un 3,54%, lo que significa un punto más que el conjunto de todo el Estado español. Crecen también los autónomos en 1.655, uno 0,43% más que el mes anterior y un 0,23% por encima del incremento estatal.