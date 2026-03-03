El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 3.584 personas en el mes de febrero en relación al mes anterior (+0,1%), su mayor alza en este mes desde 2021. En concreto, esto se ha debido a que el paro ha estado lastrado por el sector servicios y por el colectivo sin empleo anterior, compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer puesto de trabajo, según los últimos datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El incremento del paro en febrero de este año es el más acusado en este mes desde 2021, cuando aumentó en más de 44.400 personas. En 2025 y 2024, el desempleo descendió en febrero, en 5.994 y 7.452 personas, respectivamente, mientras que en 2023 subió en 2.618 desempleados y en 2022 bajó en 11.394.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido en febrero en 14 ocasiones y ha bajado en 17. El mayor repunte en este mes se produjo en 2009, con 154.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 1998, cuando disminuyó en 23.843 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el segundo mes de 2026 en 3.718 personas. Así, en el último año el desempleo acumula un descenso de 150.803 parados, lo que supone un 5,8% menos, con un retroceso del paro femenino de 89.541 mujeres (-4,7%) y una caída del desempleo masculino de 61.262 varones (-5,9%).

Mujeres y jóvenes concentran el repunte del paro

Por sectores, el paro subió especialmente en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, con 6.263 desempleados más que en enero (+2,8%), y en los servicios, que sumaron 1.158 parados (+0,06%). Por contra, el desempleo bajó en la construcción en 2.140 personas (-1,2%); en la industria, con 1.122 desempleados menos (-0,6%) y en la agricultura, que registró un descenso de 575 parados (-0,8%).

El paro aumentó en febrero entre las mujeres y disminuyó en los varones. En concreto, el paro femenino se incrementó en 4.130 desempleadas respecto al mes anterior (+0,3%), frente a un retroceso del paro masculino de 546 desempleados (-0,06%).

La Seguridad Social gana 97.000 afiliados en febrero

La Seguridad Social ganó una media de 97.004 cotizantes en febrero respecto al mes anterior (+0,4%) impulsada por la educación y la hostelería, que sumaron entre ambos sectores más de 52.000 nuevos ocupados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El aumento de febrero de este año es el menor en este mes desde 2023, cuando la afiliación media subió en casi 89.000 personas, pero, echando la vista más atrás, es el tercer repunte más pronunciado desde 2007, según ha destacado el Departamento registrado por Elma Saiz.

Tras el incremento de ocupados en el segundo mes del año, el número de afiliados medios se situó en máximo históricos para un mes de febrero, con 21.670.636 cotizantes.

En el último año, de febrero de 2025 a febrero de 2026, la Seguridad Social ha ganado 474.482 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,2%.