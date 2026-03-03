Por su parte, el Gobierno de Arabia Saudí ha confirmado en la madrugada de este martes que la Embajada estadounidense en Riad está sufriendo un incendio tras ser alcanzada por dos drones, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de EEUU en países del Golfo Pérsico. Mientras que la Guardia Revolucionaria iraní confirmó este pasado lunes un ataque perpetrado por sus fuerzas contra un petrolero supuestamente vinculado a EEUU -identificado como Athe Nova, con bandera de Honduras- en el estrecho de Ormuz.

Además, las fuerzas de Irán han amenazado con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz tras afirmar que el tránsito se encuentra cortado en represalia por los ataques de EEUU e Israel contra territorio iraní.

En el terreno empresarial, Naturgy se desplomaba casi un 7% en la apertura de la Bolsa tras vender GIP (BlackRock) su participación del 11,4% en Naturgy por 2.790,9 millones de euros a través de un proceso de colocación acelerada comandado por JP Morgan y Goldman Sachs.

Por su parte, Aena ha informado de que votará la reelección de Maurici Lucena como consejero delegado de la compañía en su próxima junta general de accionistas, que se celebrará el 16 de abril.

En el terreno macro, el Tesoro Público español regresará hoy a los mercados de deuda con una subasta de letras a seis y doce meses en la que espera colocar entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros.

También se han conocido los datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social, que reflejan que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,1%), su mayor alza en este mes desde 2021, lastrado por el sector servicios y por el colectivo sin empleo anterior, compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer puesto de trabajo.

No obstante, la Seguridad Social ganó una media de 97.004 cotizantes en febrero respecto al mes anterior (+0,4%) impulsada por la educación y la hostelería, que sumaron entre ambos sectores más de 52.000 nuevos ocupados.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Naturgy (-6,2%), Acciona (-4,2%) y ACS (-3,19%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Repsol (+1,65%) e Indra (+0,96%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo. En concreto, París bajaba un 1,5% y Londres un 1,2%, mientras que Fráncfort y Milán caían un 2% y un 1,5%, respectivamente.

En este escenario de incertidumbre, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- subía un 4,1%, hasta los 80,9 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, avanzaba un 3,6%, hasta los 73,8 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1644 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,198%.