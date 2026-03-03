Ni secas ni crudas: el sencillo truco de Martín Berasategui para hacer las patatas al horno perfectas

Las patatas son uno de los ingredientes más versátiles y apreciados en la cocina. Su sabor y textura las convierten en una opción infalible para cualquier ocasión. En puré, en sopas, en tortilla… y no hay duda de que unas patatas fritas junto a una hamburguesa son el combo perfecto.

Pero si buscas una alternativa más saludable, rápida e igual de deliciosa, el chef Martín Berasategui, con sus 11 estrellas Michelin, tiene un truco infalible.

Con este sencillo método conseguirás unas patatas al horno doradas, crujientes y listas en menos tiempo, sin riesgo de que se pasen o pierdan su textura. Sigue leyendo y descubre este secreto culinario que cambiará tu forma de hacer patatas al horno para siempre.

El secreto de Berasategui para unas patatas al horno perfectas

El primer paso es precalentar el horno a 180 ºC. Mientras alcanza la temperatura, hay que preparar bien las patatas. Lo primero es lavarlas a conciencia, secarlas y cortarlas por la mitad. Este pequeño truco no sólo acelera la cocción, sino que también asegura que se cocinen de manera uniforme.

El siguiente paso clave de Berasategui es engrasar la bandeja del horno con un poco de aceite y colocar las patatas con la parte cortada hacia abajo. Es fundamental que queden bien impregnadas, pero sin pasarse, para que se doren sin volverse aceitosas.

Después, toca darles sabor. Salpimienta al gusto y añade las especias que prefieras. El romero y el ajo en polvo son opciones sencillas pero efectivas para potenciar su sabor.

Con todo listo, mete la bandeja en el horno y deja que las patatas se cocinen durante unos 30 minutos. El tiempo puede variar según su tamaño, así que lo mejor es ir pinchándolas con un tenedor para comprobar si están tiernas. Cuando la superficie esté dorada y el interior, tierno, sabrás que están listas.

¿Qué tipo de patatas usar?

No todas las patatas son iguales, y elegir la variedad adecuada es clave para lograr el mejor resultado. Para hacer patatas al horno, lo ideal es optar por variedades que no sean demasiado harinosas, ya que, de lo contrario, pueden deshacerse durante la cocción.

Entre las mejores opciones están las Monalisa, una variedad semitardía que mantiene su firmeza y sabor. Otras opciones recomendadas para el horno son las Kennebec y las Desirée, que también ofrecen una textura perfecta para este tipo de preparación.

Si lo que buscas son patatas para freír, las variedades de maduración tardía, como la Agria o la Bintje, son ideales. Pero cuando se trata de hornear, lo más importante es elegir una patata firme que no se deshaga al cocinarla.

Además de la elección de la patata, la forma en que la sazonamos marca la diferencia. El aceite de oliva es una excelente opción para aportar un toque sabroso y crujiente, pero también puedes experimentar con alternativas como el aceite de aguacate para conseguir diferentes matices de sabor.

Con estos sencillos trucos de Martín Berasategui, hacer unas patatas al horno crujientes y sabrosas es más fácil de lo que parece.