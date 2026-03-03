Adiós a un balcón inservible: la nueva tendencia de los arquitectos para aprovechar tu terraza esta primavera

En unas semanas daremos la bienvenida a la primavera, así que es momento de poner a punto la terraza y dejarla lista para la nueva estación. Este año, los estudios de arquitectura y diseños de exteriores coinciden en una tendencia clara: transformar esos metros desaprovechados en espacios estéticos, funcionales y fáciles de mantener, sin necesidad de grandes obras. La clave está en utilizar materiales sencillos, como las piedras blancas. No son una moda pasajera ni un capricho estético, sino una propuesta que aporta luminosidad y mejora el drenaje del agua para hacer de la terraza un espacio mucho más acogedor.

El uso de piedras blancas se ha convertido en uno de los recursos más versátiles del momento. Se pueden colocar en rincones decorativos, en los laterales de la terraza, e incluso como delimitación visual entre zonas. Además, el color blanco refleja la luz natural, haciendo que el espacio se vea mucho más amplio y limpio. Sin lugar a dudas, estamos ante una solución muy útil en espacios exteriores con problemas de humedad, ya que, cuando se combina con una buena base, facilita el drenaje de agua.

La mejor idea para decorar tu terraza esta primavera

#tipslimpieza #tipsorden #orden #enseñatucasa ♬ In The Kitchen – Giulio Cercato @omar_homedecor Publi.Renueva tu terraza low cost 📝 Hoy te enseño de qué manera tan fácil y con un presupuesto muy ajustado, podemos transformar tu terraza ⬇️ las piedras blancas dan un toque muy bonito, pero es cierto que con cualquier movimiento se desplazan, así que vamos a evitarlo ⬇️ Lo primero pondremos unos listones de madera que previamente habremos tratado con lasur ⬇️ Después las colocaremos a unos 20 cm de la pared ✅ Pondremos malla anti hierba para proteger el suelo y echaremos la piedra blanca después y para que no se suelten utilizaremos EASYHOLD un producto que no hace falta diluir y que hará que nuestras piedras no se muevan y además que el agua filtre @Easihold ⬇️ Es muy fácil de utilizar, ya que solo lo tienes que pulverizar remover para que el producto se extienda y volver a pulverizar y en 24 horas lo tendrás listo 🔗 Si quieres, puedo pasarte el link del producto Qué te parece? #ordenencasa

«Las piedras blancas quedan muy bonitas, pero con cualquier movimiento se desplazan, así que vamos a evitarlo. Primero colocaremos unos listones de madera previamente tratados y, después, instalaremos una malla antihierba para proteger la superficie. A continuación, echaremos la piedra blanca y, para que no se mueva nada, utilizaremos Easy Hall, un producto que se aplica con pulverizador y que no necesita dilución.

Luego lo extenderemos, lo alisaremos y lo dejaremos secar durante 24 horas. Mientras tanto, daremos una mano de pintura para que todo quede más limpio y, como puedes ver, el resultado queda totalmente fijado. Finalmente, solo quedará decorar con muebles y plantas; para elevar el nivel, añadiremos una tira LED y tendremos un espacio completamente renovado con muy poco presupuesto, listo para disfrutar».

Las piedras blancas encajan a la perfección con el estilo mediterráneo y minimalista, y se pueden aplicar tanto en terrazas urbanas como en aquellas ubicadas en zonas rurales. Su principal ventaja es que ofrecen practicidad y diseño a partes iguales. Los arquitectos e interioristas apuestan por esta solución que mejora el aspecto visual, aumenta la sensación de amplitud y reduce la aparición de malas hierbas. Además, el mantenimiento que requiere es mínimo.

El auge del jardín vertical

Otra de las grandes tendencias de esta primavera es la incorporación del jardín vertical en balcones y terrazas pequeñas, el cual permite introducir vegetación sin sacrificar metros útiles. Los arquitectos destacan que combinar piedras blancas en el suelo con un jardín vertical en la pared genera un contraste muy atractivo: la base clara en el suelo realza el verde de las plantas.

Sin embargo, es importante recordar que no todas las especies son adecuadas. Lo ideal es elegir plantas resistentes, de bajo mantenimiento y adaptadas al clima local. Algunas opciones habituales incluyen plantas aromáticas, helechos, hiedra o especies de crecimiento controlado.

Para tomar la mejor decisión, hay que tener en cuenta la orientación de la terraza; si recibe mucho sol, los expertos recomiendan seleccionar aquellas plantas que toleren las altas temperaturas y la luz solar directa. Asimismo, muchos jardines verticales incorporan riego por goteo, lo que facilita el mantenimiento y evita el exceso de agua que puede provocar la pudrición de las raíces.

Iluminación: el toque final

La iluminación juega un papel clave. Las tiras LED son una de las soluciones más utilizadas porque consumen poco, se instalan fácilmente y permiten crear ambientes cálidos. Asimismo, la iluminación indirecta. Colocar iluminación indirecta bajo bancos, en el perímetro del suelo o integrada en el jardín vertical puede cambiar por completo la percepción del espacio durante la noche.

En definitiva, la tendencia actual demuestra que no hace falta tener una terraza demasiado grande para disfrutar de un espacio exterior atractivo esta primavera.